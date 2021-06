Simón: "Los jóvenes pueden estar enfermos, en la UCI e incluso fallecer"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para analizar el estado de la pandemia de COVID-19 —este lunes se han comunicado 8.167 contagios y 16 muertes— y también el proceso de vacunación.

Según Simón, la causa de que la incidencia en algunas comunidades se haya estabilizado o incluso haya subido está relacionada con "la relajación de las últimas semanas, que tiene una razón de ser", refiriéndose de forma expresa a las celebraciones de fin de curso.

"Esos contagios no impiden el descenso global, pero sí hacen que no sea más rápido. Hay que tener presente que el coronavirus sigue estando ahí y que, si bien es cierto que tiene menos impacto, sigue teniendo un impacto social. Que un joven ingrese en UCI también tiene un impacto mayor".

Preguntado por la posibilidad de una quinta ola, Simón ha asegurado que "podemos tener ondulaciones en nuestra evolución" y ha añadido que "la incidencia puede subir entre los grupos de personas que aún no son inmunes", pero matizando que no afectará a personas que están en rangos de más edad.

"Si no respetan las medidas, los jóvenes pueden estar enfermos, ingresados, en la UCI y algunos, poquitos, no muchos, incluso fallecer. Y que me perdonen los mayores, es duro decirlo, pero no es lo mismo a que se muera alguien de 95 años".

Las mascarillas, ¿hasta cuándo?

Preguntado por cuándo dejará de ser obligatorio llevar la mascarilla en espacios exteriores, Simón ha asegurado que están "esperando el momento oportuno", pero ha evitado dar una fecha concreta. "Estamos estudiando hacerlo de forma progresiva, como Francia y Alemania. Pero considero que en los interiores es muy necesario seguir llevándola".

Simón también ha destacado que durante este fin de semana se ha vacunado casi a un millón de personas, por lo que el 27% de la población española ya ha recibido la pauta completa.

Baja incidencia de variante delta

Preguntado por la variante delta y su posible entrada "por Barajas", el director del CCAES ha señalado que la incidencia en la Comunidad de Madrid está mejorando rápidamente y ha recordado que el hecho de haber registrado más contagios en los últimos 15 meses favorece que alcance antes la llamada "inmunidad de grupo".

"La variante delta se está convirtiendo en la predominante en Reino Unido, pero aunque en España se han detectado brotes y puede ganar cierto espacio, aquí no está generando un problema importante. El 80% sigue perteneciendo a la variante alfa", ha dicho Simón. "Y la vía de entrada puede ser múltiple. No creo que debamos tener una preocupación excesiva, pero sí una vigilancia".

Simón también ha señalado que la variante delta está por debajo del 5% y, según la información disponible, solo rebaja unas décimas la efectividad de las vacunas. "Si la Comunidad de Madrid quiere reducir el tiempo entre dosis, estupendo, pero que no sea por la variante delta".

Más de 3 millones de vacunas a la semana

Junto a Simón ha comparecido Alfredo González, secretario general de Salud Digital, quien ha celebrado que España haya vuelto a superar los 3 millones de vacunas administradas en una semana, y ha asegurado que en esta semana se van a repartir 3,5 millones de dosis más (2,4 millones, de Pfizer).

González también ha detallado que hasta el momento han ingresado en España 5.164 personas con el certificado COVID digital.