Sara Sálamo se corona en las redes con su respuesta a Cayetano Rivera por su tuit sobre las niñas de Tenerife

La violencia machista sigue causando estragos, y división, en la sociedad española. Uno de sus últimos y sonados casos, el de las niñas de Tenerife, visibilizaba además la violencia vicaria, muy desconocida todavía para muchos y que hace referencia a los asesinatos de los hijos como una forma de provocar un daño irreparable a las madres. Tras conocerse que se había encontrado el cuerpo de una de las niñas, fueron varios los personajes públicos, artistas y famosos que no dejaron pasar la oportunidad y dieron su opinión al respecto.

El más polémico y sonado era sin duda el del torero Cayetano Rivera, que negaba abiertamente en su perfil de Twitter que ese caso fuera fruto de la violencia machista, un pensamiento que comparten cientos de personas. La repercusión del mensaje ha conseguido hasta el momento 6 mil 'retuits' y más de 4 mil respuestas y 'me gusta'.

Niega que el asesinato de las niñas fuera causa de la violencia machista

"Que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, ¡Es ser un asesino hijo de la gran puta! Y si es mujer no es violencia feminista, ¡Es ser una asesina hija de la gran puta! ¡Y a ambos les deseo la muerte!", escribía el torero en una publicación que dejaba sin aliento a muchos usuarios que no daban crédito a sus palabras y a su afirmación de la existencia de lo que llamaba violencia feminista.

Por ello, le explicaban lo que era el feminismo y le instaban a informarse sobre ello, ya que confrontaba al feminismo y al machismo, como si fueran antónimos, cuando eso es el hembrismo. Sin duda el mensaje del torero no dejaba a nadie indiferente, y la actriz Sara Sálamo, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha aprovechado también para contestar a Rivera, en un tuit cargado de crítica que ha tenido el doble de repercusión y en mucho menos tiempo que el del torero.

Sálamo se corona con su tajante respuesta



"Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que "desean la muerte" y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzaremos" ha sentenciado Sálamo en su cuenta oficial de Twitter, y en un solo día conseguía más de 14 mil 'me gusta' y más de 3 mil 'retuits', superando con creces la repercusión que tuvo el torero.

Además, lo ha acompañado de otro tuit en el que, indignada por las palabras del torero, volvía a señalar al lenguaje machista que había utilizado, como el extendido insulto “Hijo de puta” o “Hija de puta”: "Usar a una mujer para insultar a alguien. Pero que no… ¡Que no hay machismo!"



Las palabras de Sálamo han sido muy aplaudidas en la red social por aquellos que también veían necesario que otro "gran altavoz", como es ella, pudiera transmitir esa reflexión y se viralizara también en Twitter. "Gracias por no callarte nunca ante machismos como estos" le agradecían.