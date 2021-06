"Mira, te resumo": así fue la conversación entre Pedro Sánchez y Joe Biden, según Andreu Buenafuente

Hace apenas unas horas, Pedro Sánchez se reunía por primera vez con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en un encuentro bilateral durante la cumbre de la OTAN que duró algo menos de un minuto. Un espacio breve de tiempo en el que, según el presidente del gobierno español, han tenido tiempo de abordar los lazos militares entre Estados Unidos y hablar sobre temas como la situación en América Latina o la afinidad ideológica entre ambos políticos: "Le he felicitado por la agenda progresista y la vuelta a los grandes consensos multilaterales, como el Acuerdo de París".

En una rueda de prensa posterior al encuentro, en el que le han preguntado por la brevedad del mismo, Pedro Sánchez ha recordado que era una primera toma de contacto de la que se muestra satisfecho por el cambio de rumbo en el gobierno de Estados Unidos: "Como líder progresista, Biden nos ha inspirado a muchos y las primeras decisiones que ha tomado corroboran ese espíritu: la respuesta a la pandemia basada en la ciencia, los compromisos internacionales".

"How do you do?": así fue el encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez, según Andreu Buenafuente

De hecho, el socialista ha reconocido que, tras esta breve charla, ambos gobiernos han quedado en seguir manteniendo el contacto, colaborando y trabajando juntos". Sin embargo, Andreu Buenafuente cree que la conversación entre el presidente de Estados Unidos y el español fue bastante distinta. Después de charlar sobre la duración de la reunión en Late Motiv, el presentador ha explicado que ambos cumplieron con su palabra y mantuvieron ese tan esperado encuentro bilateral.

Un encuentro "rapidito" porque, tal y como ha explicado Buenafuente, le pillaba a Joe Biden marchándose para el coche: "Se ve que Pedro se ha acercado para presentarse y para conseguir la foto con él porque ya sabes, o te das prisa, o puede que sea tarde". Bajo su punto de vista, el mandatario estadounidense le ha preguntado al español por la situación actual en España y este le ha respondido con un monólogo que refleja la situación actual: "How do you do?".

"Mira, te resumo": el resumen de Pedro Sánchez sobre la situación española

Después de que Biden le preguntara por la situación en España, Andreu Buenafuente ha explicado que Pedro Sánchez ha comenzado a resumirle lo que ha pasado recientemente en el país: "Mira, te resumo. Crisis diplomática con Marruecos, el país dividido por unos políticos encarcelados, aumento de crímenes machista, peleas entre autonomías y la gente poniendo lavadoras a las tres de la mañana porque la factura de la luz está por las nubes".

Según el presentador de Late Motiv, este breve resumen preocupó profundamente a Joe Biden, quien aseguró que estaban pasando un año muy duro. Más preocupado se quedó cuando Pedro Sánchez le explicó que eso no había pasado en el último año, sino que era todo lo que había sucedido en un solo fin de semana.