"Es algo que nunca he vivido": la emoción de Pau Gasol al volver a ser campeón

El pívot del Barça Pau Gasol se mostró feliz tras la consecución este martes del título de la Liga Endesa 2020-2021, un éxito que ha podido disfrutar "a base de creer y de no tirar la toalla", y advirtió que "ahora toca descansar y plantearse un poco el futuro" tanto por si decide alargar su carrera como de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Estoy emocionado, feliz, han sido dos años durillos, con muchas dudas y a base de trabajar, creer y no tirar la toalla he podido vivir un momento como este. Estoy agradecido por la oportunidad a mis compañeros, mi mujer y mi familia, que me han apoyado en los momentos difíciles. Este es un momento especial y para disfrutarlo", aseguró Gasol al micrófono de 'Movistar+'.

El de Sant Boi recalcó su felicidad por "vivir un momento así con 41 años y siendo padre hace meses". "Es algo que nunca he vivido como jugador y quiero dar las gracias al club por la oportunidad y por creer en mí cuando no muchos lo hicieron y a la afición por el cariño que me han dado y en todos los pabellones en los que he podido jugar. Han sido meses bonitos que me alegro mucho que hayan acabado así", expresó.

Los Juegos Olímpicos, en el aire

"Siempre puede ser el último año, sobre todo cuando a estas alturas has batido todos los pronósticos, sobre todo con la lesión. Veremos, ahora toca descansar y plantearse un poco el futuro. Estoy muy contento de haber podido jugar a este nivel a esta altura de mi carrera y tras dos años sin competir", afirmó preguntado por seguirá jugando.

El pívot agradeció el gesto de Pierre Oriola de que levantase el trofeo con él. "Les he dicho que no, que muchas gracias, que era el momento del capitán, pero me han insistido mucho y le he dicho que lo levantábamos los dos. Estoy muy agradecido a la gente y al cariño y aprecio de los compañeros, es un momento especial y no estoy más que agradecido", remarcó.

Finalmente, Pau Gasol habló de la posibilidad de estar en los Juegos de Tokio. "La FEB siempre me ha mostrado su ilusión y apoyo, pero estaba centrado en acabar la temporada bien porque el equipo se lo merecía y ahora toca pensar, estar con la familia y luego pensar en la selección y ver que hacemos en el futuro", zanjó.