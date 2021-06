DIRECTO | Sánchez, a Casado: "Dicen defender la monarquía parlamentaria y mandan a Ayuso con incongruencias"

Los indultos que prepara el Gobierno para los indultos del procés centran la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Pablo Casado pregunta al presidente Pedro Sánchez si va a defender la Constitución, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles. "Miente siempre pero no engaña a nadie", añade.

"Romper la unidad de España es para usted un reencuentro. No se puede caer más bajo", ha dicho.

En su respuesta, Sánchez ha dicho que si no le conociera le extrañaría que no celebrara que España vaya a aceptar la cumbre de la OTAN el año que viene: "No paran de dar lecciones de constitucionalismo. Se olvidan y bloquean la renovación del CGPJ que es una tarea de los constitucionalistas. Dicen defender tanto la monarquía parlamentaria que mandan a Ayuso a decir incongruencias".

"Este Gobierno defiende la unidad de España y la Constitución", ha remachado.

Desde Vox, Santiago Abascal pregunta al presidente Sánchez hasta dónde está dispuesto a llegar usted con tal de mantenerse en el poder. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra interpela a la vicepresidenta Carmen Calvo con la cuestión: ¿Por qué se somete el Gobierno al independentismo? Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros (Vox) le preguntará si cree que el Gobierno cuenta con el respaldo mayoritario de los españoles fuera de esta Cámara.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas pregunta a Carmen Calvo: ¿Considera la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que la actuación del Gobierno bajo su coordinación responde al interés general de los españoles?

Los indultos dividen el Congreso

El Pleno del Congreso ha debatido este martes, y tiene previsto votar este miércoles, una moción del PP con tres puntos: denegar los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo ante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; renunciar a derogar o rebajar las penas del delito de sedición y reclamar al Gobierno una política exterior que dé información veraz" al Consejo de Europa.

El debate ha evidenciado la distancia entre quienes ven en la medida de gracia un "pago político" a los socios de Pedro Sánchez y los partidos independentistas, nacionalistas y de izquierda que consideran que la medida favorece el diálogo y "desinflama" el conflicto.

El diputado del PP Carlos Rojas los considera "un fraude de ley" por otorgarse en contra del criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía y ve "ilegal, amoral" y "prohibido" lo que denomina como autoindulto por ser un "pago político".

El principal grupo de la oposición ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que no es "de fiar" y que está "muy solo y muy equivocado" y ha apelado a los socialistas contrarios a la medida a que no se dejen humillar.

También contrario a los indultos, Vox ha repartido sus críticas entre el Gobierno y el PP. Su diputado Javier Ortega Smith ha acusado a los populares de aplicar "un 155 de pacotilla" en Cataluña y ha sostenido que fueron las querellas de Vox las que sentaron a los dirigentes catalanes en el banquillo.

Vox ha acusado al Ejecutivo de pagar con los indultos "un precio al chantaje” y ha advertido que: “‘Tornarem a fer’, lo volveremos a hacer, les volveremos a sentar en el banquillo y volverán a entrar a prisión quienes intenten dar un golpe de Estado contra España".