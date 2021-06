El protector solar de marca española con el que no te saldrán granos en la cara.

El protector solar se debe de utilizar todos los días del año después de una buena rutina facial, y ahora que llega el verano y que la piel está mucho más expuesta a la radiación de los rayos UV, debe de utilizarse con mucha más consciencia. El problema es que cada piel es un mundo, y muchas personas que tienen tendencia al acné o tienen la piel grasa, mixta o demasiado sensible, muchas veces no consiguen dar con el protector más adecuado y termina provocándole granos.

Pero esto no significa que las personas con este tipo de pieles tengan que resignarse y dejar de utilizar el protector solar, ya que de esta manera estarán exponiendo su piel a las agresiones solares, lo que provoca un envejecimiento prematuro de la dermis y una mayor probabilidad de sufrir el temido cáncer de melanoma. Tampoco es necesario que machaques tu piel con productos que no le vienen bien, pero debes entender cuales son las claves para buscar un buen protector solar.

Tres requisitos que debe de cumplir un protector solar adecuado



Para evitar brillos en la piel y la producción de grasa que termine favoreciendo la aparición de granos habrá que prestar atención a la etiqueta de los ingredientes del producto. Para este tipo de pieles acneicas, sensibles, grasas o mixtas, es muy importante que cumpla con dos requisitos imprescindibles, que sea 'oíl free', exenta de cualquier tipo de aceite, y que su fórmula no sea comedogénica, que lo que hace es evitar el exceso de sebo y que se obstruyan los poros.

Si además la fórmula es matificante con un tacto seco, habrás dado con el protector solar facial perfecto para tu piel. Y no te preocupes porque es más habitual de lo que crees el no saber encontrar la mejor crema para nuestro tipo de piel facial, un asunto que no es tan delicado a la hora de buscar un protector solar para el cuerpo.

Una crema de marca española cumple con ellos

Por ello, te traemos una crema, que además es de marca española, que cumple con todos estos requisitos y que ha sido altamente valorada por expertos y usuarios que lo han comprado. Se trata de Gel Oil-Free Heliocare 360º de Cantabria Labs, un protector solar facial de protección SPF 50, que es el habitual para la piel de la cara, y que según específica protege contra las radiaciones UVB, UVA, visible e infrarrojo.

Y no solo cumple con los tres requisitos que se mencionan anteriormente, sino que además su textura es muy ligera y se absorbe con facilidad, lo que ayuda a que la piel se encuentre hidratada sin tener que producir más sebo del que debe. Además, esta textura es ideal para el verano, ya que con la subida de temperaturas y el sudor facilita el control de brillos, y permite que, en caso de utilizar maquillaje, se pueda hacer al instante.

Los usuarios la puntúan con 4,7 sobre 5

El precio ronda los 20 euros dependiendo del punto de compra, y los usuarios que la han probado no han parado de comentar sus múltiples beneficios, posicionándola como la mejor crema para el control del acné y la grasa, con una puntuación de 4,7 sobre 5.

A sí que ahora que sabes cual es la mejor crema o cuales son los requisitos que deben cumplir para beneficiar a tu piel, no vuelvas a ir con la cara desprotegida este verano, y recuerda echarla frecuentemente después de baños en la piscina o en el mar, de sudoración excesiva o cada cierto tiempo si vas a estar muy expuesto. Y si quieres saber cual es la forma correcta de aplicarlo, no te pierdas este vídeo: