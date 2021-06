A prisión dos empresarios que estafaron a decenas de cooperativistas de Valdebebas

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de cuatro años de prisión que los jueces impusieron a dos empresarios por estafar a decenas de cooperativistas que pusieron sus ahorros para unas casas en Valdebebas (Madrid) que nunca se construyeron. Según la Justicia, que ya ordenó hace ocho años que la aseguradora indemnizara a los afectados, los dos estafadores crearon la cooperativa con el único objetivo de enriquecerse y sabiendo que no sacarían la promoción adelante.

Según describe la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los dos acusados formaron la empresa GESTECO ESTUDIOS Y PROMOCIONES en 2004 y la cooperativa 'Jardines de Valdebebas' tres años más tarde, quedando su gestión en manos de la primera a cambio de una comisión del 10%. Desde el principio, según los jueces, objetivo no era "alcanzar los fines de la cooperativa sino su propio lucro personal, conllevando el vaciamiento patrimonial de la cooperativa", cobrando honorarios incluso por compras fallidas de terreno.

Los acusados pusieron en marcha una gran campaña publicitaria moviendo la "Guía del socio cooperativista de viviendas" y captando a 71 socios que, en total, entregaron 5,6 millones de euros. Los terrenos que compraron fueron adquiridos por precios de hasta un 12% por encima del precio de mercado con "cuantiosas comisiones de intermediación" que también terminaban en empresas ligadas a los dos acusados. Compras que superaron los 27 millones de euros "de forma absolutamente inusual para las cooperativas de viviendas".

Las casas nunca aparecieron y los cooperativistas tuvieron que acudir a la Justicia, primero para que el Supremo reconociera en 2013 por lo civil que la aseguradora ASEFA les tenía que indemnizar y ahora para que por lo penal confirme las condenas de cuatro años de cárcel impuestas a los dos estafadores que estaban al frente de GESTECO además de multas y la obligación de indemnizar a la cooperativa de Valdebebas con 6,7 millones de euros en total.

Casas sin construir

El Tribunal Supremo, en una sentencia que ha tenido como ponente al magistrado Andrés Palomo, rechaza todos los motivos del recurso del abogado de los dos estafadores que, entre otras cosas, denunciaba la falta de pruebas del engaño o que no se hubiera citado a determinados testigos. El Supremo, por ejemplo, explica que la guía del cooperativista que promocionaron para captar a sus víctimas ya constituye una prueba clara de la estafa millonaria que perpetraron.

Destacan los magistrados que los fondos que aportaron "no se destinan a la finalidad propia de la Cooperativa sino a propiciar beneficios para los acusados a través de las sucesivas facturaciones" y el hecho de que la aseguradora ya haya indemnizado a casi todos los afectados "únicamente supone una reparación del perjuicio posterior, por parte de tercero, no que el perjuicio no hubiese existido. Con ese razonamiento, no cabría delito alguno contra el patrimonio (...) que la práctica totalidad de los cooperativistas recuperara su inversión al ser indemnizados por la aseguradora" no les salva de la condena.

Para el Supremo, en este caso, el perjuicio económico causado es claro, pues con su ilícita gestión, ya desde el mismo año en que se constituyó la cooperativa, 2007, ésta estaba abocada a su inviabilidad por el exceso de gasto que le impedía alcanzar su fin" añadiendo los jueces que el desastre "no fue por la grave crisis inmobiliaria y financiera que empezaba a dar muestras en el mercado inmobiliario, acaso lo aceleró". La gente, recuerda la sentencia, perdieron todo su dinero, un dinero que muchos obtuvieron a través de "un crédito personal o ayuda a familiares".

Indemnizados en 2013

No es la primera vez en que el Tribunal Supremo estudia el caso de estos cooperativistas de Valdebebas por haberse quedado sin casa y sin dinero. Ya en 2013 la sala de lo civil del alto tribunal condenó a ASEFA, la aseguradora contratada por los estafadores, a pagar más de 5 millones de euros a los afectados por el engaño. Una sentencia que en ese momento sentó jurisprudencia y marcó el camino a muchos procesos similares de cooperativistas que a pesar de haber puesto todos sus ahorros no habían obtenido sus viviendas.

Tampoco es el primer caso de estafadores condenados por el Tribunal Supremo por este tipo de engaños a cooperativistas. Ese mismo año la sala de lo penal confirmó condenas de más de dos años de prisión para varios implicados en un fraude similar a cooperativistas de las localidades madrileñas de Getafe, Valdemoro y Aranjuez.