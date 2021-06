"Día triste para los feos": las mejores reacciones y memes sobre el fin de las mascarillas al aire libre

Pedro Sánchez ha anunciado este viernes, durante su intervención en el Círculo de Economía de Barcelona, que el uso de mascarilla dejará de ser obligatorio al aire libre a partir de próximo sábado 26 de junio. No así en interiores, donde tendremos que seguir utilizándola durante todavía varios meses más para hacer frente a la rápida propagación de la COVID-19 en espacios cerrados. Y es que, a pesar de que el ritmo de vacunación avance favorablemente, la enfermedad sigue muy presente en nuestra sociedad a través de nuevas variantes.

De esta manera, y después de algo más de un año desde que anunciaran su obligatoriedad tanto en espacios al aire libre como en cualquier espacio cerrado de uso público, decimos adiós a una prenda fundamental para hacer frente a la COVID-19. Un adiós que ha obtenido una gran notoriedad a través de las redes sociales, donde han sido muchas las personas que le han querido dedicar unas últimas palabras a las mascarillas.

El coronavirus de Twitter lamenta la oportunidad perdida

Entre ellas, como no podía ser de otra forma, la cuenta no oficial del coronavirus, quien ha aprovechado el anuncio de Pedro Sánchez para decir que es un día triste para los feos. Visiblemente resentido porque su presencia es cada vez menor, la cuenta del coronavirus ha escrito varios tuits en los que ha cargado contra aquellas personas que llevaban la mascarilla por debajo de la nariz: "Los que lleváis más de un año con la nariz por fuera de la mascarilla no sé qué celebráis. Alguno de estos todavía dirá que no se la piensa quitar porque no se fía".

Por otro lado, el coronavirus de Twitter ha aprovechado para recordar que, por culpa del proceso de vacunación contra la enfermedad, el próximo 26 de junio se acaba eso de no saludar a gente que conocemos pero que no nos apetece ver y que vuelven los dos besos: "Se acabó lo de 'es que no te había conocido con la mascarilla'. Ahora a saludar y a dar besos. Eso os pasa por poneros la vacuna".

"Uy, perdona, no te había conocido sin mascarilla": las redes reaccionan al fin de la mascarilla

Mientras tanto, el resto de la sociedad también ha querido reaccionar al final de las mascarillas en espacios públicos. Desde que Pedro Sánchez anunciara que el fin de la mascarilla en espacios públicos para el próximo 26 de junio, algunas personas aseguran que ha llegado el momento de volver a utilizar el pintalabios. Mientras tanto otras han asegurado que continuarán utilizando la mascarilla porque tienen miedo de volver a la antigua normalidad.

Por otro lado, también hay quienes aseguran que el hecho de dejar de usar mascarilla va a acabar con el romanticismo de saber que se encuentra debajo de las mismas. Durante este año hemos conocido a gente que, por la situación en la que nos hemos encontrado con ellos, nunca hemos visto sin la mascarilla. Por lo tanto, y si hace un año no reconocíamos a la gente por llevar mascarilla, en esta ocasión no la reconoceremos justo por lo contrario. En definitiva, tan solo quedan unos días para dejar de usar mascarillas en exteriores. No obstante, esto no significa que tengamos que dejar de lado el resto de recomendaciones sanitarias para hacer frente al virus. Y es que, a pesar de que ya no utilicemos mascarillas en el exterior, la COVID-19 sigue ahí.