Son muchos los que han dado su versión después de que este miércoles se conociese la salida de Sergio Ramos del Real Madrid 16 años después de su llegada con tan solo 19.

Uno de ellos ha sido el que fuera representante del sevillano durante los primeros años de su carrera profesional. Pedro Bravo, ahora presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, que representaba a Ramos cuando el camero fichó por el Real Madrid en el año 2005, ha criticado la gestión del excapitán blanco y de su entorno con las negociaciones por la renovación que finalmente nunca llegó.

“Quien trajo a Sergio Ramos al Real Madrid hace 16 años jamás habría permitido que saliera como lo ha hecho porque nunca habría habido tanta tensión en las negociaciones, chantajes, filtraciones, ni caducidad sino diálogo y profesionalidad. Al Real Madrid no se le ningunea", ha opinado en sus redes sociales.

Una oferta que caducó, según Ramos

El sevillano aseguró en la rueda de prensa de su despedida que quiso renovar, pero que el Real Madrid en última instancia no le dejó. "Nos quedamos muy sorprendidos. Nunca me habían dado un ultimátum y entendíamos que estábamos dentro de una negociación. Desconozco por qué la oferta tiene una fecha de caducidad sin haberlo notificado previamente", desveló.

"Las condiciones fueron variando tanto por su parte [directiva] como por la nuestra. Pero nunca me comunicaron que la oferta tenía fecha de caducidad. Cuando la acepté me dijeron que había caducado cuando yo tenía contrato. Me sorprendió", explicó.