La selección francesa se ha estrellado en su segundo partido en esta Eurocopa 2020 contra el muro húngaro en el Puskás Arena de Budapest. Un empate cosechado por los de Didier Deschamps gracias al tanto de Antoine Griezmann en el minuto 66 de partido. El galo fue protagonista en las horas previas al partido después de hacer unas sorprendentes declaraciones en una entrevista con el diario de Le Figaro sobre su futuro acallando las voces que lo sitúan fuera del día a día culé.

Cuando fue preguntado sobre si puede usar esta Eurocopa como trampolín para cambiar de club, así se expresó: "Aún me quedan tres años. Tengo que estar atento a mi carrera, porque en cualquier momento puedo resbalar... Mi contrato con el Barcelona es hasta junio de 2024 y después de eso creo que será el momento adecuado para ir a Estados Unidos. Amo este país, esta cultura, la NBA y el deseo de descubrimiento me guían, pero también tengo una familia que me encantaría terminar mi carrera allí. Pero iría para ser bueno en el campo y ganar la MLS, no llegar cuando ya no tenga nada en las piernas y lucirme para nada en el campo", afirma tajante haciendo públicos sus pasos a seguir en los próximos años de su carrera como jugador.

No solo por motivación deportiva sino porque Antoine Griezmann es un enamorado absoluto de la cultura americana: desde la NBA hasta amante de la geografía yankee y así lo ha dejado claro en esta entrevista con Le Figaro.

El partido frente a Hungría

Antoine Griezmann fue uno de los protagonistas del encuentro en el Puskás Arena gracias a su gol y lo fue ya que los Bleues han bailado bajo la batuta del jugador del FC Barcelona destacándose como el mejor del tridente con Mbappé y Karim Benzema.

Así se expresó en las declaraciones postpartido frente a los medios poniendo al calor como uno de los motivos de la derrota: "Hacía mucho calor, era la primera vez en un estadio lleno. No lo hemos llevado bien, el suelo está seco, fatiga... Me recordó un poco al Mundial", sentenció la estrella del FC Barcelona.