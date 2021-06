Más de 250.000 docentes se la juegan en las primeras 'macrooposiciones' de educación de la pandemia

Este fin de semana se celebran las oposiciones de docencia en toda España, excepto la Comunidad Valenciana que las celebró el pasado mayo en las que 23.000 aspirantes se disputaron las 3.542 plazas firmadas. En esta ocasión más de 250.000 profesores se disputan las 30.000 plazas convocadas para Secundaria, FP, música o idiomas. Son las primeras oposiciones que se celebran en casi dos años después de que la pandemia paralizara el proceso y las medidas sanitarias protagonizan la macroconvocatoria.

Con mascarillas, gel hidroalcohólico y guardando la distancia de seguridad, los opositores han ido llegando a sus respectivos centros para luchar por conseguir un hueco en la Administración. Estas oposiciones marcan un récord al haber casi nueve candidatos por plaza. Aunque según las primeras valoraciones, la participación no está siendo muy alta en algunas regiones pues muchos de los docentes al no sentirse preparados han preferido no presentarse.

Las impresiones de los opositores

A pesar de la afluencia de examinados, desde Toledo consideran que "se tenía que haber esperado al año que viene, porque era muy difícil preparase con las condiciones que ha habido tanto emocionales como familiares". De las 12.500 personas que estaban inscritas en Castilla-La Mancha, se han presentado casi 8.500, el 68%.

En Aragón, apenas la mitad de los que estaban convocados han acudido a los centros para examinarse. La especialidad de inglés y de orientador ha sido la que más éxito ha tenido en esta comunidad, seguida de matemáticas, física y química. Esther es una de las docentes que se ha presentado a las oposiciones de esta comunidad. Tiene 38 años, está casada, con dos hijos pequeños y embarazada de un tercero, y explica que es la primera vez que lo hace en Aragón. "En otras comunidades sí me he presentado, pero en Aragón desde 2.014 no habían convocado". Asimismo, confiesa que "compaginar el estudio con la familia y los niños pequeños se hace bastante duro". "He hecho todo lo que he podido y espero conseguir plaza o al menos sacar una buena nota", asegura.

Si bien la participación ha variado según las zonas, en Murcia ha sido bastante alta. Según el sindicato CCOO, la tasa de personas inscritas que no se han presentado al examen está por debajo del 15% cuando lo habitual es que se sitúe en torno al 30%. El dato provisional de la Consejería de Educación eleva esa tasa al 20% y el director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Víctor Marín Navarro, ha afirmado que la convocatoria de estas oposiciones ha sido "uno de los procesos más complejos a los que se ha enfrentado la consejería de Educación debido a las medidas para garantizar la seguridad frente al COVID-19".

El sacrificio de ser opositor

En Andalucía más de 10.000 docentes estaban llamados a la convocatoria para las más de 6.000 plazas que se disputan en esa comunidad. La mayoría de examinados coinciden en que este año ha sido duro, aunque no por ello han desistido. "Nos ha beneficiado este tiempo porque había toque de queda y no se podía hacer grandes planes, al final ese tiempo libre lo hemos dedicado al estudio, pero también siento que nos ha perjudicado porque al haber menos opciones se reducía el ocio que podíamos tener nosotros", comenta Ángeles, una opositora de Sevilla.

Desde Córdoba, Irene lanza una reflexión sobre el modelo de las oposiciones con el ánimo decaído. "Me he dado cuenta que independientemente de la pandemia, en este tipo de procesos selectivos está perfectamente normalizado e incluso justificado que la obtención de tu plaza tenga que ser a costa de tu salud mental y que si no has dormido menos de seis horas diarias y si un día has decidido descansar o no te han dado ataques de ansiedad, es porque no te has esforzado demasiado".

Crítica al modelo de oposición

La directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación y profesora universitaria, Ainara Zumillaga, ha sido entrevistada en Cadena SER y ha reconocido que el modelo de acceso a la actividad pública docente "se ha quedado obsoleto". "Se necesita demostrar las competencias y cómo se desempeña la actividad docente en la práctica, y un modelo de teoría no refleja lo que luego va a ser la oposición y no permite demostrar las competencias reales de los profesores cuando están en las aulas", ha asegurado.

En este sentido, considera que no solo se deben actualizar los temarios, sino incorporar un modelo de exámenes más competencia, "que recogiera problemas y situaciones propias de la vida en las aulas y que permitiera mostrar a los profesores cómo se desenvolverían en esas situaciones, que se vea claramente como actuarían en situaciones que forman parte de la vida cotidiana".

Apuesta por modelos de "codocencia"

También propone como una de las soluciones al modelo educativo actual la bajada de ratios, que ya se ha conseguido con la pandemia, y cree que ha llegado para quedarse. "El aumento de profesorado tiene un impacto en el desarrollo de las clases y alumnos porque permite aplicar otros modelos como la cododcencia, una innovación que permite ofrecer otros modelos atención que el de profesor-grupo", señala. Además, insiste en que se necesitan perfiles más diversificados "que permitan atender demandas que hay en los centros cada vez más multidimensionales y más complejas, y atender la parte socioemocional de los alumnos".

"El modelo docente tiene que ser reformado en su totalidad, desde el acceso pero también al desarrollo profesional", concluye Zumillaga.