Laporta defiende la idea de la Superliga y asegura que mantienen relación con los equipos ingleses

Joan Laporta ha hablado en La Vanguardia y ha analizado toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona, descando el futuro de Leo Messi y también la complicada situación que atraviesa el club, llegando a decir que no descarta cualquier tipo de acción legan contra la anterior Junta Directiva.

Otro aspecto importante a tratar y que ha tratado en La Vanguardia ha sido el tema de la Superliga. El Barcelona, junto a Juventus y Real Madrid, es el único club que se ha mantenido firme con la nueva competición y Laporta ha demostrado que está convencido de que saldrá adelante.

"Con las audiencias que están bajando, con la forma de ver el fútbol de la gente joven que será la que se irá incorporando a estas audencias, tenemos que hacer algo más atractivo y que todos los partidos tengan valor", afirmó el presidente.

Además, también dejó claro que los clubes ingleses se asustaron pero que siguen ahí. "Nos vimos en una situación en la que, algunos clubes se asustaron, clubes que eran propietarios que eran foráneos de ese país y sucumbieron ante las amenazas del presidente del gobierno inglés y de la UEFA. Pero mantenemos la relación con estos clubes porque todos ellos ven clarísimo que lo que estamos es luchando porque el fútbol sea más atractivo y por la sostenibilidad del fútbol".

Además, reiteró que seguirán jugando la Champions hasta que la Superliga tenga el formato cerrado. "Hemos mantenido Juve, Madrid y nosotros la posición y estamos viendo que UEFA, tanto que amenazaba, ha tenido que cancelar el procedimiento disciplinario, no nos van sancionar, ayer nos admitieron en la Champions, porque ya lo dijimos, no vamos a dejar de jugar la Champions mientras no se cree el nuevo formato de la Superliga".