Laporta le mete prisa a Messi por renovar y no descarta acciones legales contra la anterior junta del Barça

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasa sus primeros cien días de mandato en una extensa entrevista concedida a 'La Vanguardia'. Estas son sus frases más destacadas.

Situación del club

"Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada, pero nos lo hemos encontrado peor".

El futuro de Messi y la relación con Agüero

"Hay mucha comunicación, entendemos la posición de la otra parte, sabemos lo que queremos todos y estamos ahí con tranquilidad. Si a mí me preguntas lo que me gustaría, te diría que cuanto antes. Porque además sería también un polo de atracción de algunas operaciones que tenemos bastante apunto y ayudaría. Está ilusionado, estoy agradecido por las ganas que le pone por quedarse. Además, hicimos la jugada de Agüero que le está repitiendo todos los días que se quede y que firme ya. Creo que fue una buena jugada".

La Superliga

"Con las audiencias que están bajando, con la forma de ver el fútbol de la gente joven que será la que se irá incorporando a estas audencias, tenemos que hacer algo más atractivo y que todos los partidos tengan valor. En este sentido, nos vimos en una situación en la que, algunos clubes se asustaron, clubes que eran propietarios que eran foráneos de ese país y sucumbieron ante las amenazas del presidente del gobierno inglés y de la UEFA. Pero mantenemos la relación con estos clubes porque todos ellos ven clarísimo que lo que estamos es luchando porque el fútbol sea más atractivo y por la sostenibilidad del fútbol. Hemos mantenido Juve, Madrid y nosotros la posición y estamos viendo que UEFA, tanto que amenazaba, ha tenido que cancelar el procedimiento disciplinario, no nos van sancionar, ayer nos admitieron en la Champions, porque ya lo dijimos, no vamos a dejar de jugar la Champions mientras no se cree el nuevo formato de la Superliga".

Explicación de por qué el club está tan mal

"Claro que se explicará todo, porque sino nos convertiríamos en cómplices y además nos salpicaría a nosotros y es algo que no podemos permitir. Los socios deben conocer la realidad de lo que se ha hecho estos años. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción".

Liderazo

"Como aquí llevan tiempo en el que no ha mandado nadie o ha mandado quién no tenía que mandar... todo el mundo se ha atribuido un papel que no le correspondía... pues ahora estamos organizando. Y en ese sentido me toca mandar a mí, que soy el presidente".

Salarios y bajas

"Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas".

Fichajes

"Habrá tres o cuatro fichajes más. Estamos creando un equipo muy competitivo. Vamos a competir para ganar la Champions".

Wijnaldum

"La semana pasada se nos escapó. Hay clubes-Estado que pueden tener a cualquier jugador, les basta con quererlo. El jugador, sobre todo a según que edad, valora antes el salario que estar en un club con proyección".

La relación con Koeman

"Vi LaLiga ganada y la perdimos, y se lo dije a Koeman. Este proceso ha ido bien para nuestra relación. La conversación es mucho mas fluida, nos hemos dicho las cosas a la cara".

Jordi Cruyff

"Jordi viene a ayudar. Tiene conocimientos, es listo, rápido... pero viene a ser Jordi Cruyff y no el hijo de Johan. Es amigo de Ronald y habla su mismo idioma".

Fair Play financiero de LaLiga

"En la Liga española hay un 'fair play' financiero mucho más riguroso que en otras ligas. Espero que todos pongamos sentido común y nos puedan permitir, en el caso de que lleguemos a un acuerdo definitivo, inscribir a Leo".

Riqui Puig

"A Riqui Puig lo quieren ya otros equipos, pero pensamos que es un activo estratégico del club. Que empiece en el grupo y que se gane el puesto, y que el entrenador esté dispuesto a que se lo gane".

Gerard Piqué

"De las conversaciones con Piqué estamos muy contentos y agradecidos porque es el primero que va a ayudar, seguro. Ha demostrado su barcelonismo en momentos complicados".