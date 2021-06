Eden Hazard: "Ramos aún tiene mucho fútbol en sus botas"

Esta tarde el jugador de la selección belga, Eden Hazard, ha comparecido ante los medios de comunicación de cara al próximo encuentro de su selección contra Finlandia.

El delantero del Real Madrid será titular para el encuentro de mañana tal como ha confirmado su seleccionador Roberto Martínez.

Sobre su nivel físico

El jugador belga fue preguntado sobre su titularidad mañana y si espera jugar el partido completo. "Quizá no 90 minutos, veremos. Voy a intentar dar mi mejor nivel, veremos si 50, 55 o 60 minutos", señaló.

También aseguro que no es el Hazard de antes. "Nunca he dudado de mis cualidades, pero he dudado un poco de si estaré en forma al 100 por ciento en este torneo. Me rompí el tobillo tres veces. Puede que nunca vuelva a ser lo mismo que hace diez años cuando comenzó mi carrera, pero sé que si estoy en forma puedo demostrar mi valía en el campo. Es en lo que pienso".

Eden Hazard con la selección belga en la Eurocopa 2020 / Getty Images

Elogios para Sergio Ramos

En la rueda de prensa, fue preguntado por la despedida de su excompañero del Real Madrid, Sergio Ramos. El belga aseguró que Sergio Ramos aún tiene "mucho fútbol en sus botas".

"Aún tiene muchos goles que marcar. Es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Espero que siga disfrutando", destacó.

"Le deseo lo mejor. Me hubiera gustado seguir jugando con él. Estuvimos dos años juntos. Es un líder", dijo Hazard durante la rueda de prensa previa al partido ante Finlandia.