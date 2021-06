Crónica de LOS40 Primavera Pop Madrid 2021

Durante casi 3 horas el Palacio de Vistalegre se convirtió, el pasado viernes 18 de junio, en el epicentro de la actualidad musical de toda España. LOS40 Primavera Pop Madrid 2021 ya forma parte de la historia. Porque el reencuentro con el público no pudo haber tenido un mejor escenario. Cumpliendo con todos los protocolos anti-covid (entradas por franjas horarias y escalonadas, higiene de manos, distancia social, uso de mascarillas...) se pudo disfrutar de decenas de espectaculares actuaciones de la mano de Aitana, Beret, Lola Índigo, Ana Mena, DVICIO... presentados por Tony Aguilar, (Del 40 al 1) y Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá (Anda ya!).

Un ejemplo de civismo por parte de los casi 4.000 asistentes cuya energía y ganas de volver a disfrutar de la música en directo convirtió la cita en Madrid en un evento que jamás se olvidará. Desde primera hora de la tarde se vivía el ambiente de las grandes citas y esa sensación de hormigueo en el estómago que hacía tiempo que no se sucedía.

El DJ David Álvarez fue el encargado de dar la bienvenida a un público que poco a poco fue cubriendo las gradas hasta que poco después las 7 y media de la tarde la Magia de Álvaro Soler iluminó el escenario de LOS40 Primavera Pop Madrid 2021. "Qué pena tocar solo una canción pero estoy emocionadísimo. Gracias por venir, por disfrutar de la cultura y la música" explicó el solista.

Desde entonces la temperatura no dejaría de subir al calor de shows como el de Dani Fernández que presentaba su reciente Clima Tropical. Apenas habían pasado 20 minutos de festival y centenares de asistentes al concierto ya estaban sin voz. Eran las canciones, las ganas de volver a saltar junto a la gente, la increíble puesta en escena, el pop, los sonidos urbanos, el flamenco...

Una fusión de géneros de la que Lérica hizo gala con Hijos contigo y Flamenquito y que dio paso a una conexión al otro lado del charco con Sebastián Yatra: "Quiero desearles que disfruten muchísimo el show con tantos artistas queridos dando lo mejor de sí con canciones que han dado la vuelta al mundo. Yo quiero cantarles una que ustedes hicieron éxito, una versión de Pareja del año. Que la disfruten". Tras su acústico, llegaba la apuesta sonora de Marlena con Me sabe mal. El descubrimiento del dúo formado por Ana y Carol ha sido una de las grandes sorpresas de este 2021.

Ana Mena y Rocco Hunt interpretaron por primera vez Un beso de improviso

Caras de felicidad encima y debajo del escenario. De la sentida e íntima interpretación del Juramento eterno de sal de Álvaro de Luna al estreno en directo por primera vez y por todo lo alto de Whisper de Sweet California o la presentación en un gran recinto de Con uñas y dientes de Marlon que han sonado en salas y clubs en los últimos meses.

Tony Aguilar, Cristina Boscá, Jesús Taltavull, Dani Moreno 'El Gallo', Félix Castillo, Óscar Martínez, Cris Regatero, Charlie Jiménez, Karín Herrero y David Álvarez fueron los inmejorables maestros de ceremonia de una tarde que iba dejando paso a la noche al son de un trajeado hombre de negro Juan Magán y el medley de sus éxitos Donde estás, Ella no sigue modas y Página. Para cuando el rey del electro-latino se bajó del escenario casi habíamos devorado la mitad de LOS40 Primavera Pop Madrid 2021.

Pero la constelación de estrellas de la música continuó desfilando por el Palacio de Vistalegre. Ana Mena y Rocco Hunt presentaban por primera vez en directo su nueva canción estrenada apenas horas antes: Un beso de improviso. Un éxito más que añadir a Se iluminaba y A un paso de la luna que convirtieron el recinto en un fiestón ítalo-español o hispano-italiano. Fue espectacular disfrutar con la coreografía de la malagueña que sorprendió con un conjunto blanco que sólo le tapaba media pierna y un top ajustado.

LOS40 Primavera Pop 2021, un oasis de felicidad

Después llegó Pol Granch que fue uno de los pocos artistas en subirse dos veces al escenario. Un día perfecto para el artista que había sido trending topic desde primera hora del día tras el estreno de su debut en la T4 de Élite. Y de la pequeña pantalla a comerse el festival primero en solitario con No pegamos y después acompañando a Marc Seguí en su primera colaboración conjunta: Tiroteo.

Nil Moliner también haría lo propio, aunque el catalán dejó claro que salía solo al escenario porque "mi banda se ha perdido por la M-30". Primero presentó en acústico Libertad y Mi religión para poco después regresar junto a Dvicio junto a quienes cantó por primera vez su colaboración Epiphany, apenas minutos después de que encendieran Vistalegre con Valeria.

Bombai trajo el aroma a mar hasta la capital con Tú me has cambiado. Camisetas hawaianas, flores y colores por todos lados y un ovacionado mensaje: "Gracias por volver a los conciertos, por recordarnos que somos músicos. Hemos pasado un año muy duro y tenemos que daros las gracias porque para nosotros esto es vida. Vuestros aplausos son vida".

Omar Montes puso ese toque de chulería innato en los artistas urbanos subiendo a escena para cantar Solo (con Ana Mena) y Alocao. Deportivas, pantalones cortos, americana y 'oros' y cadenas para brillar con su estilismo.

Fue el preludio de uno de los momentos con mayor número de decibelios del día. Aitana se abría paso directamente hasta nuestra mente para dejar un recuerdo imborrable de su actuación con 11 razones y +. El mismo recuerdo que quedará para siempre en su memoria hasta el punto de que estuvo a punto de echarse a llorar.

Lola Índigo estrenó Culo en LOS40 Primavera Pop Madrid 2021

Con las manos rotas de dolor por aplaudir, el cuerpo exhausto de bailar y la voz desgañitada de cantar, los miles de asistentes a LOS40 Primavera Pop Madrid 2021 entregaron sus últimas energías a la doble interpretación de Beret con Desde cero (con el vídeo de Melendi de fondo) y Porfa no te vayas (con el vídeo de Beret de fondo) y al espectáculo visual, musical, sonoro y escenográfico de Lola Índigo. 4 besos, Trendy y Santería formaron parte del medley que dio paso al estreno en directo por primera vez de su nueva canción: Culo.

Y por si el estreno fuera poco, la solista granadina presentó un breve fragmento de su futura colaboración con Tini y Belinda que estará incluida en el disco La niña que se pondrá a la venta el próximo 2 de julio: "Para lo que queda voy a cantar un chachito a capella, ¿no? Soy aquella niña de la escuela / la que no te gustaba ¿me recuerdas? / ahora que estoy buena paso y dices / oh nena, oh nena".

Fueron tres horas de música en vivo y en directo, de reencuentros en los camerinos de un gran pabellón, de risas y de pasión por la música. Así le decimos adiós a la primavera y le damos la bienvenida a un verano que seguro que será inolvidable.