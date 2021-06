"Es mentira": el debate más intenso sobre las críticas a Luis Enrique en esta Eurocopa

La Barra Libre de SER Deportivos es el debate futbolero más intenso de cada lunes. Hoy ha tocado examinar el trabajo de la selección española y de Luis Enrique con Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Antón Meana, Jordi Martí y el árbitro Eduardo Iturralde González.

Autocrítica de Luis Enrique

Jordi Martí. "Si algo hizo Luis Enrique después del partido ante Polonia fue autocrítica. Se le vio preocupado por la imagen que proyecta la selección española".

Talavera. "Es verdad que no se le puede achacar que no fuera autocrítico, pero aquí mezclan cosas. Una es que haya gente que le esté esperando y otra, que no se pueda decir nada. Luis Enrique tiene lo que tiene y él debe sacarle rendimiento".

Romero. "Es el seleccionador nacional y ha entendido que debe ser el líder de un grupo que tiene poca experiencia. Si le sale bien, puerta grande. Si sale regular, enfermería. Se le han dado palos por la lista, por el empate de Suecia, por el de Polonia, ante el que se jugó peor. Los palos son porque el rendimiento del equipo está por debajo de lo que espera la afición".

Las críticas de fuera

Martí. "Hay una caza a Luis Enrique. Me parece mal situarlo en el centro de la diana. Es deleznable y lamentable. Lejos de admitir que hay ensañamiento con él todavía nos dicen que se le protege".

Romero. "La gente se mosquea porque no jugamos un pimiento. La milonga de que se le critica desde sectores del madridismo porque no ha llevado a jugadores del Real Madrid es mentira. Se le critica como a todos, como se criticó a Luis Aragonés o se criticó a Vicente del Bosque en su momento".

La calidad de España

Meana. "A Luis Enrique se le pidió que metiera cosas nuevas y lo hizo. Metió a Gerard Moreno, pero él juega con un 4-3-3. Ese '9' luego falló una ocasión clara y un penalti. Veo una inquina tremenda hacia Luis Enrique".

Manolete. "A lo mejor todo esto refleja la calidad del equipo, que es penosa".

Talavera. "A veces hay que tener más que calidad. Hace falta carácter. Este equipo necesita futbolistas más rodados, como Thiago o Azpilicueta. Se necesita esa experiencia. Son jugadores que han estado en partidos con este tipo de exigencias. Ferran Torres y Dani Olmo tienen futuro, pero necesitamos experiencia. Con la calidad solo no te alcanza".

Romero. "Para los que dicen que no hay más recuerdo que hemos empatado ante Suecia y ante Lewandowski. Hay que buscar responsabilidades".