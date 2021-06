Alemania y Portugal protagonizaron el mejor partido de la fase de grupos en el Allianz Arena. Germanos y portugueses dieron un espectáculo de goles y de fútbol y los de Joachim Löw se reivindicaron para no quedarse sin opciones en el denominado grupo de la muerte. Entre los grandes protagonistas de este partido destacan un merengue y un exmadridista como Toni Kroos y Cristiano Ronaldo, auténticas estrellas de ambos combinados nacionales que protagonizaron un momento captado por todas las cámaras, que provocó la nostalgia de muchos madridistas.

Al final del encuentro, Cristiano Ronaldo y Toni Kroos se buscaron para mantener una distendida charla después de haber sido compañeros de vestuario durante 4 años en el Real Madrid. El alemán aseguró en un podcast de su país cuál fue exactamente la conversación que mantuvo Cristiano Ronaldo, y no dudó en deshacerse en elogios con el portugués recordando todo lo vivido con él en el club blanco: "Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", confesó.

Trataron temas cómo el presente de cada uno en sus clubes y el futuro en esta Eurocopa 2020: "Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, ha estado allí durante tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver", desveló en el podcast 'Einfach mal Luppen' sobre una conversación cuyas palabras han visto la luz.