¿Qué podremos hacer este verano que no pudimos hacer el año pasado?

El verano pasado, recién salidos del confinamiento y sin vacuna contra la COVID, nuestras vacaciones en la nueva normalidad asumieron una serie de restricciones que dependían mucho de cada comunidad autónoma. Este año seguirá habiendo grandes diferencias entre regiones pero hay dos grandes cambios globales respecto al verano pasado: ya no será necesario llevar mascarilla al aire libre y el certificado digital verde que permitirá viajar con más facilidad a quien tenga anticuerpos del virus.

Un año más, no se celebrarán fiestas patronales ni grandes festivales, pero sí abrirán sus puertas muchos más hoteles y parques infantiles y las limitaciones en piscinas y playas se relajarán. Los horarios y las restricciones de aforo en bares y discotecas varían de forma significativa de unas comunidades a otras. Hasta habrá lugares donde se pueda bailar y en los que no, por lo que conviene conocer bien las normas antes de viajar o, incluso, de reservar alojamiento. A modo de resumen, estas serán algunas cosas que podremos hacer este verano que no pudimos hacer el año pasado:

Mascarillas

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que esta semana se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario que ya no sea obligatorio llevar mascarilla en espacios al aire libre. Eso supondrá el mayor cambio respecto al año pasado y un alivio para afrontar las altas temperaturas. Mientras, los expertos advierten de los riesgos que puede conllevar dejar de lado la mascarilla y relajar las distancias justo ahora que la variante Delta está irrumpiendo con fuerza en Europa y es la que más resistencia ha mostrado a las vacunas.

MASCARILLAS EN EL EXTERIOR ¿Es una medida adecuada dejar de usar mascarillas al aire libre?

Bares y restaurantes

El pasado verano, en la mayoría de las comunidades se fijó un aforo máximo del 75% en el interior de bares y restaurantes y hasta el 100% en terrazas. Incluso hubo comunidades como Asturias, La Rioja o País Vasco donde no existió ningún tipo de restricción. Este año, a principios del mes de junio, el Consejo Interterritorial aprobó sin consenso una serie de pautas comunes para todas las regiones que establecían que se pueda abrir hasta la 1:00 de la madrugada, dejando de servir a medianoche.

El aforo permitido será del 50% en el interior y, en las zonas sin riesgo, se podrá aumentar un 10% con buena ventilación y se permitirá el consumo en la barra. Las terrazas se podrán ocupar en su totalidad y el límite de ocupantes en las mesas es de 10 personas fuera y seis dentro del local.

Discotecas

Varios expertos coincidían en que uno de los mayores errores del verano pasado fue la apertura del ocio nocturno, donde es inevitable bajarse la mascarilla para consumir las bebidas y era difícil mantener las distancias de seguridad. Por eso, tras el verano las discotecas cerraron y han permanecido así hasta este lunes, que vuelven a reabrir aunque con diferentes limitaciones entre comunidades.

La mayoría de regiones podrá abrir sus locales de ocio nocturno hasta las 2:00 o 3:00 de la madrugada. Cantabria y Castilla y León son las únicas con vía libre para abrir conforme a sus licencias y ordenanzas municipales, como tope hasta las 6:30 horas.

Se mantiene la prohibición de consumir en barra pero son especialmente llamativas las diferencias entre comunidades a la hora de bailar: en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía sí estará permitido hacerlo pero solo al aire libre mientras en Baleares y en la Comunitat Valenciana está prohibido bailar tanto en interiores como en exteriores.

HUMOR Bailar sentados no es bailar, ¿o sí?

Viajes internacionales

El año pasado, a pesar de que sí estaba permitada la movilidad a algunos países, las medidas a la llegada al destino y a la vuelta eran tan exigentes que la gran mayoría optó por hacer turismo nacional. Este verano, parece que la tendencia también será esa pero lo cierto es que el certificado verde digital —también llamado pasaporte COVID— facilitará mucho los viajes dentro de la Unión Europea para todos aquellos que presenten protección contra el virus en ese documento, bien porque se hayan vacunado o bien porque hayan pasado la enfermedad o presenten una prueba negativa reciente.

Piscinas y playas

Este verano se mantendrán la distancia de seguridad y las limitaciones de aforo en las piscinas pero volverá a haber diferencias entre las comunidades. En la mayoría de las regiones, la ocupación deberá ser del 50% como máximo. Así sucede en Navarra, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Castilla y León y el resto de comunidades en nivel de riesgo medio. En Aragón, en cambio, las piscinas solo podrán estar al 30% de su capacidad mientras en Madrid se podrá llegar hasta el 60% y en Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana se permitirá hasta el 75%.

En el caso de las playas, se mantiene la distincia de seguridad entre toallas y, por lo general, las restricciones de aforo del año pasado, pero se relajan otras medidas. Por ejemplo, en algunas regiones, como en Cataluña, este verano sí se podrán usar las duchas y los lavapiés, y tanto allí como en Andalucía desaparece la figura del vigilante que estaba encargado de que se cumplieran las normas. En la Comunitat Valenciana los grupos de personas sobre la arena no podrá ser superior a diez y en Baleares no se podrá estar en la playa más allá de las 22:00 horas.

Parques infantiles

El verano pasado, muchos parques infantiles continuaban cerrados tras el confinamiento. Otros volvieron a cerrar en septiembre tras el aumento de casos y, a lo largo del invierno, muchos estuvieron de nuevo precintados en determinados momentos. Aunque depende de cada ayuntamiento, todo parece indicar que la gran mayoría de parques infantiles estarán abiertos este verano. En sus puertas suele estar indicado el aforo máximo permitido en cada caso.

Festivales

Un año más, grandes festivales como el BBK, el Mad Cool, el Arenal Sound o el Primavera Sound se postponen al verano que viene. En cambio hay otros que este verano sí han decidido cambiar ligeramente su formato para poder salir adelante. Es el caso del Sonorama, el Tomavistas, el Low Festival y el Cruïlla. Incluso, hay nuevos festivales que han surgido pandemia mediante, como el Bosque Sonoro, en Mozota (Zaragoza) o el festival Ingrávido, en Salamanca.