Le adelantan en la línea de meta por celebrarlo antes de tiempo y el vídeo se hace viral en redes.

Confiarse puede terminar jugándote una mala pasada, y sino que se lo pregunten al deportista Mateo Bustos, quien se ha hecho viral en las últimas horas por un vídeo que está circulando en las redes en el que se ve cómo el corredor se paraba a escasos metros de la línea de meta a celebrar la victoria, cuando la persona que iba en segunda posición aprovecha para adelantarle y ganar la prueba.

Bustos forma parte del equipo de Triatlón del Club Multiesports de Benitatxell, y estaba participando en el Triatlón de Sagunto, en Valencia, cuando confiado por ser el primero de la carrera, se queda sin la victoria por desconcentrarse y perder tiempo.

Las victorias no se celebran hasta que se consiguen

El suceso sucedió de la siguiente manera, Bustos estaba llegando a meta y ante la exaltación de los espectadores que lo felicitaban ya por la victoria, se ve como se confía y relaja su trote para agradecer y celebrar con el público. Pero justo en este momento, el corredor que iba detrás de él, ante la pérdida de velocidad de su compañero, decide apretar en un último esfuerzo y lo adelanta prácticamente en la línea de meta.

El vídeo se ha viralizado por las redes sociales, sobre todo por Twitter y TikTok, donde lleva ya miles y miles de reproducciones y de reacciones de los usuarios, entre los que se habla de falta de deportividad por parte del corredor, y le han señalado que la victoria no llega hasta que no la consigues y cruzas la meta, como un error garrafal, que creen que no volverá a repetir.

Pero en cualquier caso, su vídeo ha conseguido miles de reacciones y 'me gusta' en Twitter y en menos de un día más de medio millón de reproducciones en TikTok.