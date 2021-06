"Es demasiado bocazas": las críticas de Víctor Manuel a Pablo Iglesias y por qué prefiere a Yolanda Díaz

La periodista Cristina Pardo ha entrevistado este domingo al cantautor Víctor Manuel para hablar sobre distintos temas. Desde su larga trayectoria en el mundo de la música, al que lleva ligado desde hace décadas, hasta otros como la política actual. Concretamente sobre la imposibilidad de los políticos actuales para llegar a pactos de Estado. Algo que reconoce que ya no le sorprende porque, bajo su punto de vista, "trabajan más de cara a la galería y al efectismo que al largo plazo".

Todo ello como consecuencia de una cuestión de la periodista, quien le ha preguntado cómo ve la política actual y cómo era durante la Transición: "Ahora da la sensación de que ponerse de acuerdo se entiende como si estuvieras renunciando a algo de lo que piensas y no sé si en la transición fue así". Sin pensárselo dos veces, el cantante asegura que durante aquella época tenían que bajarse los pantalones para prácticamente todo.

Víctor Manuel, sobre la Transición: "Era un poco bajarse los pantalones todos"

El cantante recuerda que estuvo hablando con "alguien de Podemos" sobre el régimen del 78 hace no mucho tiempo para recordarle los sacrificios que se hacían por aquel entonces para sacar adelante al país. Un sacrificio que reconoce haber realizado hace no mucho tiempo votando por la formación morada liderada por aquel entonces por Pablo Iglesias: "Yo en el 78 voté por vez primera tapándome las narices y a vosotros también os he votado tapándome las narices".

Respecto a la decisión de Pablo Iglesias de abandonar Unidas Podemos y la política institucional, Víctor Manuel reconoce que es "absolutamente necesaria" porque se había dado cuenta de que era un estorbo. A continuación, ambos han recordado el mensaje de despedida de Iglesias en el que reconocía que el partido político necesitaba una nueva figura política capaz de llevar a la formación a la victoria: "Necesitamos una figura política que haga que podamos ganar dentro de dos años. Cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel se vea altamente limitado, uno ha de tomar decisiones".

Las razones por las que Víctor Manuel prefiere a Yolanda Díaz antes que a Pablo Iglesias

Tras escuchar este mensaje, Víctor Manuel ha reconocido que prefiere a Yolanda Díaz antes que el que fuera líder de la formación morada. ¿Por qué? El cantautor ha opinado que Pablo Iglesias le parecía un personaje incómodo y "demasiado bocazas". Mientras tanto, el cantautor reconoce que le interesa mucho más el trabajo que está realizando Yolanda Díaz: "Es una mujer más silenciosa y me reconforta más".

Por todo ello, Víctor Manuel reconoce que se identifica políticamente más con ella que con Pablo Iglesias. Una política que, a pesar de no pertenecer a Podemos, se ha puesto al frente de la coalición mientras que Ione Belarra ha hecho lo propio al frente de la formación morada.