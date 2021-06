Móviles por menos de 300 euros: cinco opciones buenas, bonitas y baratas para el Amazon Prime Day

Si estás pensando en cambiar de teléfono móvil, pero todavía no te has decantado por un modelo en concreto, las ofertas del Amazon Prime Day te ayudarán a encontrar las mejores opciones del mercado en relación calidad/precio. Y es que, como se ha venido demostrando en el campo de la telefonía móvil durante estos últimos años, no hace falta dejarse más de 300 euros para poder disfrutar de un dispositivo de garantías.

En esta ocasión te ofrecemos cinco opciones por menos de 300 euros que, sin duda alguna, superan las expectativas. Cinco teléfonos móviles, de cinco compañías distintas, con los que seguro que acertarás si estás pensando en cambiar de teléfono móvil o hacer un regalo a un ser querido. El primero de ellos es el Realme 8 Pro, uno de los líderes de una gama media en la que cada vez compiten más y más compañías.

Realme 8 Pro: la mejor cámara del mercado por menos de 300 euros

Si eres de las personas que le dan mucha importancia a la cámara que lleve el teléfono móvil, el Realme 8 Pro es lo que estás buscando. Y es que, por apenas 219 euros puedes hacerte con la que ya es considerada como la mejor cámara del mercado por menos de 300 euros. Más allá de características como sus 6 GB de memoria RAM o sus 128 GB de almacenamiento, el teléfono móvil de Realme destaca por una configuración de cuatro cámaras que te fascinará. Un objetivo principal de 108 megapíxeles que va acompañado de un ultra gran angular con sensor de 8 megapíxeles, un objetivo macro con apertura f/2.4 y sensor de 2 megapíxeles y un sensor monocromo de 2 megapíxeles.

Realme 8 Pro

Compra por 219 euros

POCO X3 Pro: mucha potencia por menos de 200 euros

Desde que se independizara de Xiaomi, la firma asiática POCO ha sacado a la venta teléfonos móviles que ofrecen características muy potentes para el rango de precio en el que se encuentran. Entre ellos el POCO X3 Pro o el POCO M3 Pro 5G, dos de los últimos modelos de la compañía. Mientras que el primero de ellos destaca por su potencia, gracias en parte a su procesador Snapdragon 860, el segundo lo hace por contar con tecnología 5G por menos de 200 euros. Si estás buscando potencia en un teléfono móvil o conectividad 5G por menos de 200 euros, son las mejores opciones del mercado a día de hoy.

POCO X3 Pro

Compra por 178,99 euros

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: un teléfono muy completo por menos de 300 euros

Xiaomi es una de esas marcas que destaca sobre el resto por ofrecer teléfonos móviles buenos y bonitos a un precio muy competitivo. Entre ellos podemos encontrar algunas opciones como el Redmi Note 10 Pro, sin duda alguna uno de los más reseñables de la familia Redmi Note. Y es que, por tan solo 275 euros, puedes hacerte con un teléfono móvil que destaca por características como 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento o una tasa de refresco de 120 hercios. Unas características más propias de un gama superior que, sin duda alguna, pueden ser diferenciales a la hora de escoger un nuevo teléfono móvil.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Compra por 275,90 euros

OPPO A74 5G: pantalla Amoled y gran batería por 255 euros

Si estás buscando un teléfono móvil con una gran pantalla y una batería a la altura de las circunstancias, el OPPO A74 5G es una de esas opciones a tener en cuenta. El dispositivo cuenta con un panel Amoled de 6,5 pulgadas y otras características muy interesantes como una tasa de refresco de 90 hercios con los que disfrutarás de una experiencia de usuario óptima. También un procesador Snapdragon 480 para que puedas procesar todo lo que necesites y una gran batería de 5.000 miliamperios. Todo ello por 255 euros durante este martes.

Oppo A74 5G

Compra por 255 euros

Samsung A32 5G: los móviles de Samsung también compiten en la gama media

El quinto teléfono móvil que puede ser tuyo por menos de 300 euros es el Samsung A32 5G. Un dispositivo que destaca de primeras por una estética muy fresca, pero que también lo hace por su interior. Y es que, a pesar de no contar con características muy rimbombantes, lo cierto es que funciona muy bien en cualquier terreno. El teléfono viene equipado con un procesador MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G y con una configuración de entre 4 y 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Hazte ahora con él por 219 euros.

Samsung Galaxy A32 5G

Compra por 219 euros