"De preocupación, estoy en un siete": Luis Enrique, sobre las opciones de pasar a octavos de la Eurocopa

Luis Enrique Martínez compareció ante los medios de comunicación en el día previo al importantísimo partido que jugará España frente a Eslovaquia, perteneciente al último encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa. Las cuentas son claras: si ganan estarán en octavos como primeros o segundos; si empatan serán una de las mejores terceras, pero tendrán que esperar a que Polonia no gane a Suecia. Por último, si pierden frente a Eslovaquia, quedarán fuera de la competición.

Preguntado acerca de su nivel de preocupación por estar o no en la próxima ronda de la Eurocopa, Luis Enrique reconoció encontrarse en un siete, pero pese a ello, se mostró motivado señalando que su equipo hará un partido completo y que lograrán una victoria que tenga como objetivo generar una confianza que necesita todo el colectivo. Al otro lado del césped estará una Eslovaquia "muy defensiva y fuerte. No va a ser fácil porque están muy organizados atrás y tienen velocidad arriba".

Busquets está listo para enfrentarse a Eslovaquia

"Está igual que el resto de compañeros, por lo que está ya listo", dijo Luis Enrique de Busquets. Por lo tanto, el futbolista del Barça puede sumar sus primeros minutos en esta Eurocopa, tras perderse los partidos frente a Suecia y Polonia por su positivo en coronavirus.

Además, también habló de una pieza importante del equipo: Marcos Llorente. Del futbolista del Atlético de Madrid dijo que, pese a partir de lateral derecho, juega mucho de forma ofensiva porque España se encuentra atacando durante gran parte del partido. Por otro lado, afirmó que ve al equipo bien: "no creo que nadie en el planeta fútbol diga que hayamos sido inferiores a Suecia y a Polonia".

Tranquilo por su futuro al frente de la Selección

Muchas de las preguntas versaron sobre el futuro de Luis Enrique con la selección española. Se mostró seguro, afirmando que tiene contrato hasta el Mundial y que tiene intención de cumplirlo, ya que "estaría encantado de seguir", dijo el entrenador. Además, señaló que no le parece injusto que se le critique, porque no está cumpliendo con los objetivos marcados para esta Eurocopa, pero pese a ello, él confía en pasar a octavos de final.

De las posibles dudas en la RFEF sobre su figura, puntualizó que vive todo aquello que puede controlar y en lo único que se centra es en mejorar en su equipo, por lo que no existe ninguna polémica con el organismo presidido por Luis Rubiales. Por último, hizo referencia a un antiguo entrenador de la selección española: Javier Clemente. De él dijo que, pese a admirarlo, no tiene nada que ver en cuanto al método se refiere. "Tuve la suerte de contar con su confianza cuando fue seleccionador. A lo mejor en lo único que me parezco a él es en que me va el cachondeo en las ruedas de prensa", concluyó entre risas Luis Enrique.