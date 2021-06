"Pido mil perdones": nueva reprimenda a Ofelia por su comportamiento en una gala épica de 'Masterchef'

La gallega Ofelia ha vuelto a ser, una semana más, una de las grandes protagonistas de Masterchef. Y no, no lo ha sido por llevarse el delantal dorado que ha obtenido María tras rayar a gran nivel durante la primera prueba de la gala ni por acabar siendo la expulsada de la noche como lo ha sido Toni. Lo ha sido, una vez más, por una de esas broncas con la Barbie de Tomelloso que han llevado a la nacida en Santiago de Compostela a tener que pedir perdón frente al jurado por su comportamiento.

Tras una primera prueba en la que María se ganó el respeto tanto del jurado como del resto de participantes por un Lemon Pavlova que le permitiría vestir el ansiado delantal dorado, los equipos rojo y azul se preparaban para dar de comer a 70 deportistas españoles que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre ellos algunos como el piragüista Saúl Craviotto, también reconocido por la audiencia por alzarse con la victoria en Masterchef Celebrity 3.

"No tengo capitana a partir de ahora, no te hago caso"

Liderados por María, el equipo rojo (Arnau, Toni y Meri) y el equipo azul (Ofelia, José y Fran) tuvieron que sacar adelante un menú compuesto de entrante, primer plato, segundo plato y postre. Sin embargo, y dado que no pudo atender a los dos equipos por igual, la conocida como Barbie de Tomelloso se vio sobrepasada por la situación. Esto llevó a Ofelia a meter el dedo en la yaga con una serie de críticas con la que es considerada como su archienemiga.

Después de ver cómo la capitana no le estaba prestando atención cuando lo necesitaba, Ofelia comenzó a reprocharle su actitud hasta el punto de decirle que dejaría de hacerle caso si no cambiaba la situación: "No tengo capitana a partir de ahora, no te hago caso y si bajo al foso bajas tú". Esto iniciaba una acalorada discusión que terminaba con María denunciando que a su compañera le hacía falta mucha educación porque le había faltado el respeto en innumerables ocasiones. Una discusión que acababa con Fran pidiendo un respiro a ambas: "Me estáis dejando la cabeza como un bombo".

La redención de Ofelia no es suficiente para las redes sociales

Tras el final de la prueba de exteriores en la que se impuso el equipo azul, y antes de que arrancara la de eliminación, Ofelia decidió pedir perdón tanto al jurado como al resto de compañeros y compañeras: "Estaba restando y dividiendo. pido mil disculpas, me avergüenza totalmente mi actitud de la prueba anterior". De hecho, la de Santiago de Compostela aprovechaba la ocasión para hacer autocrítica y alabar a la que, hasta entonces, es considerada como su archienemiga: "Yo no hubiese hecho una capitanía mejor que la tuya y menos aguantar una persona como yo en uno de los equipos".

Ofelia pide perdón a María por su actitud en la prueba por equipos: "No estaba restando, estaba restando y dividiendo". #MasterChef ⭕ https://t.co/krsE3ZDigR pic.twitter.com/w4geykHXQN — La 1 (@La1_tve) June 22, 2021

Un perdón que no le ha valido para nada a las redes sociales, quienes han criticado duramente a la gallega por su comportamiento durante la gala. Mientras que algunos aseguran que tan solo se ha dedicado a boicotear la capitanía de María, otros han denunciado su actitud y han pedido su expulsión inmediata. Y es que, una semana más, Ofelia vuelve a estar en el ojo del huracán por su comportamiento. A pesar de que en esta ocasión haya habido redención, lo cierto es que ha superado la paciencia de los seguidores y seguidoras del programa.