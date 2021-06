"Tierra, trágame": TVE presenta por error la salida de los presos del procés al grito de "que viva España"

Hoy es uno de esos días en los que la actualidad manda y obliga a hacer una gran cobertura con temas muy diferentes, por ejemplo, la salida de los presos del procés catalán de la cárcel tras la oficialización de los indultos o el partido de la Selección Española contra Eslovaquia en el decisivo último encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa. Dos acontecimientos que han dominado en la mayoría de informativos de la mañana y el mediodía y que son radicalmente opuestos por lo que representan.

Y a Televisión Española, esta combinación les ha jugado una mala pasada que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, un error que ha llamado mucho la atención por la diferencia que hay entre los dos sucesos. Todo ha comenzado con el inicio del telediario del mediodía presentado por Ana Blanco. Tras hablar del encuentro de España en la portada con los temas principales y poner unas imágenes del ambiente de aficionados en Sevilla, ha ocurrido el error.

"Que viva España" mientras salen los presos

"Campeones, campeones...", se escucha en el vídeo por parte de unos aficionados en Sevilla, y a continuación la emisión regresa al plató con una cortinilla para empezar con la primera noticia y se ve a la periodista Ana Blanco con unas imágenes al fondo de los indultados que debía empezar a comentar.

Sin embargo, antes de que la presentadora de TVE comenzara a hablar, se ha quedado paralizada en un clásico momento de "Tierra trágame" cuando se ha colado un audio que no correspondía con las imágenes y en el que se escucha por los mismos aficionados cantar "que viva España" de Manolo Escobar. No habría llamado tanto la atención si no fuera por el hecho de que precisamente las imágenes representan todo lo contrario, en contra del país. Unos 20 segundos aproximadamente en los que Blanco no ha hecho ningún comentario y en los que ha permanecido el error sin ser subsanado.

Al vídeo que ha difundido a Twitter el usuario @NaBGon, le han seguido respuestas en broma como "han pasado la cortinilla y todo. Me huele a alguien con ganas de liarla", "el becario ha dicho que por sus cojones la liaba el último día de prácticas" o "pobrecilla".