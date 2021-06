'Sálvame' se despide entre lágrimas de Mila Ximénez con un programa homenaje y recordando sus mejores anécotas

Un inesperado acontecimiento ha provocado un cambio de última hora en la parrilla de Telecinco en la tarde del miércoles. La periodista y colaboradora de varios de sus programas, Mila Ximénez, ha muerto este miércoles a causa del cáncer de pulmón contra el que llevaba luchando varios meses. “Hoy es un día triste para todos, el más triste de la historia de ‘Sálvame’, hemos perdido a Mila" ha asegurado el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

La cadena había cancelado la emisión de 'Sálvame' durante las tardes de entre semana para dar el espacio a los partidos de la Eurocopa, sobre todo al de esta tarde, ya que la selección española se juega el pase a octavos de final de la Eurocopa frente a Eslovaquia a las 18:00 horas. Pero este inesperado y trágico acontecimiento ha supuesto un cambio en la parilla, y el programa en el que ha trabajado durante tantos años, le ha dedicado un programa especial para homenajearla que ha estado ambientado con una de sus canciones favoritas 'Solamente tú' de Pablo Alborán.

Un homenaje de emoción y lágrimas entre colaboradores

El plató ha estado compuesto por todos aquellos que la han acompañado tanto profesional como sentimentalmente a lo largo de su vida, como Belén Esteban, María Patiño, Lidia Lozano, Rafa Mora o Alfonso Caparrós, entre otros. El programa ha comenzado, como no podía ser de otra manera, con la cabecera del programa a la que Mila Ximénez dio voz durante varios años y con imágenes de la periodista, feliz y sonriente. Ninguno de los colaboradores han podido contener las lágrimas y la emoción, y han dedicado unas bonitas palabras a la periodista, recordando algunos de sus mejores momentos.

Queremos recordar a Mila a través de las anécdotas de sus amigos, de las personas que han vivido con ella los momentos más importantes de su vida #AdiósMila — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 23, 2021

"Combativa, valiente y emocional" o "una persona inteligente, divertida, irrepetible e inolvidable" han sido algunos de los calificativos con los que Jorge Javier Vázquez ha descrito a su amiga y compañera de trabajo. Con mucho temple, y visiblemente emocionado, el conductor de 'Sálvame' ha puesto orden en un plató lleno de dolor que también ha encontrado algún momento de humor al recordar las anécdotas de la colaboradora.

El carácter fuerte pero bondadoso de Mila, lo más destacado

Su carácter fuerte pero a la vez sensible ha sido de lo más destacado por sus compañeros y compañeras de plató que han recordado entre alguna lágrima y sonrisa sus mejores momentos y han hecho un viaje por toda su trayectoria, que deja "un hueco insustituible" en el plató del programa del corazón.

"Las relaciones que tenía con algunos de nosotros eran de auténtica familia", comentaba Jorge Javier, que ha asegurado que se iba una de las personas más importantes de su vida, pero que se negaba a estar triste, sino que agradecía que en sus últimos años de vida se hubiera podido sentir arropada por sus seres queridos y haber podido ser feliz.

Sus compañeras y amigas más especiales le dedican unas palabras

Belén Esteban, quien ha protagonizado bastantes encuentros con la colaboradora no ha dejado de destacar los mejores, pero ha señalado que se quedaba con la última temporada. "He pasado muy buenos momentos, y también me ha hecho pasar muy malos, pero todos los que estamos aquí en 'Sálvame' la vamos a echar mucho de menos", ha indicado.

María Patiño, una de sus grandes amigas no ha podido evitar hablar entre lágrimas, y ha subrayado lo importante que era en su vida: "Encontrar en tu puesto de trabajo personas que te ayudan a levantarte a nivel personal es algo que para mí ha sido muy importante. Ese vacío me va a costar porque me ha cuidado siempre" ha comentado.

También lo ha hecho Lidia Lozano, otra de las colaboradoras que más ha acompañado a Mila Ximénez durante su trayectoria profesional, y ha lamentado todas aquellas veces en las que han podido discutir o pelear por "tonterías" y ha asegurado que cuando se enteró de la noticia recreó toda una película con los mejores momentos que vivió con ella en la cabeza. "Yo sabía que en el fondo éramos especiales la una con la otra", ha dicho.