El cambio de vida radical del cantante que enamoró con la canción que has cantado un millón de veces

Nadie que fuera consciente de sus actos allá por mediados de los años 80 ha podido olvidar el temazo romántico Nothing's gonna Change my love for you, canción pegadiza que sonó hasta el hartazgo en ese año en el que la radiofórmula se llenó de las notas del Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano; Dos corazones y un destino, de Bertín Osborne; o The final countdown, de Europe. Era 1987 y la canción era uno de esos temas de acompañar con mechero en los conciertos.

Se hizo mundialmente famosa en la voz de Glenn Medeiros, cantante de nacionalidad estadounidense nacido en Hawái que logró colarse en el número 2 del Top 100 de la lista Billboard en 1987. En España logró ser hit y hoy, al ver el vídeo que acompaña esta información, recordarás el tema, porque lo has cantado mil veces, aunque más complicado es que recuerdes al cantante.

Éxito a los 17 años

Glenn Medeiros, que entonces tenía 17 años, fue uno de esos artistas de un solo éxito, o dos, porque también consiguió ser número uno en EEUU en 1990 con She Ain't Worth It.

Así que tras si paso por la música dio un giro a su carrera para saltar a la pantalla grande: En 1989 participó en la tercera parte de otro hit ochentero, la película Karate Kid, hacía una aparición en la película y compuso parte de los arreglos musicales. En la película se interpretaba a sí mismo mientras cantaba la canción Highwire.

Vicedirector y profesor en Honolulu

También colaboró en la música de la serie Los vigilantes de la playa y tuvo tiempo para dedicarse a su formación académica y sacó el doctorado en Educación. Desde 2014 se dedicó a la docencia en colegios de Hawái y actualmente es vicedirector en Maryknoll High School, una institución católica de Honolulu. Se casó en 1996 y tiene dos hijos.

Medeiros logró un gran hit con Nothing's gonna Change my love for you, tanto que en España disfrutamos además de una versión en castellano, Nada hará cambiar mi amor por ti cantada por el argentino Sergio Denis.

No fue la única versión del tema; en 2010 llegó la versión merengue de los ecuatorianos Afrodisíaco, y hasta David Bisbal y Naim le pusieron voz en Operación Triunfo. Otras versiones del tema fueron son las interpretadas por Stevie Wonder y Westlife.

