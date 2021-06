Los Warriors abren la puerta de salida a Stephen Curry

Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors, puede abandonar la franquicia en la próxima temporada. El tres veces campeón de la NBA será agente libre en 2022 y una vez que expire el contrato, el jugador podrá negociar con cualquier equipo.

Los rumores se han intensificado en los últimos días. Algo que no ha sentado nada bien al propietario de la franquicia, Joe Lacob, que ha confirmado que las puertas están abiertas si quiere salir al finalizar su contrato.

"Si Stephen Curry quiere salir cuando finalice su contrato, puede hacerlo. Es agente libre y se ha ganado el derecho de decidir su futuro", señaló el dueño de la franquicia.

También mencionó a una de sus leyendas del equipo de San Francisco: "Ya dije lo mismo con Kevin Durant y sigo siendo amigo suyo y le estoy agradecido por lo que hizo con la franquicia", concluyó.

Futuro incierto para Curry

Los Warriors tienen en mente en ofrecerle una extensión de su contrato a partir de 2022 por cuatro temporadas y 216 millones de dólares, 54 millones por temporada. En caso de que se convierta en agente libre, el jugador podría volver a firmar con los Warriors con un contrato de 5 temporadas y ganar 55 millones de dólares por temporada.

En caso de que decida cambiar de aires, puede fichar por Los Ángeles Lakers donde coincidiría con Lebron James, recordamos que ya fue tentado en el mes de marzo durante los All-Star.

Stephen Curry en un partido contra Ángeles Lakers / Getty Images

"No me preocupa esa situación. No creo que eso vaya a suceder. Mi esperanza es que Steph se quede con nosotros por el resto de su carrera. Creo que él quiere y nosotros queremos", finalizó el dueño de los Golden State Warriors.