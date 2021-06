Jerome Rothen, sobre Mbappé: "Ha sido problemático desde el inicio de la Eurocopa, su ego es desmesurado"

Jérome Rothen fue un futbolista francés que militó en las filas del PSG hace algo más de una década. El jugador, retirado desde hace 8 años, fue un centrocampista zurdo que llegó a ser internacional hasta en 13 ocasiones, y tras su retiro de los terrenos de juego es comentarista para la RMC.

Rothen disputa un balón en 2009 cuando vestía la camiseta del PSG / Getty Images

La contundente crítica

Fue en ese medio donde el exjugador realizó una rajada sobre una de las estrellas sé la selección francesa, Kylian Mbappé: "Es el líder en el campo, que no se preocupe, pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Eurocopa"

Y es que para el ex del PSG, Mbappé no está realizando todo lo posible durante esta Eurocopa 2020: "Esperamos mucho más de Kylian Mbappé. Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría”

¿Qué está haciendo ahí?

Además, el ahora comentarista, dijo no entender el porqué de la fijación del delantero francés por tirar todos los balones parados: "¿Es consciente de que no tiene la clase de algunos en jugadas a balón parado? A lo mejor los mete en los entrenamientos, pero yo veo todos los partidos de Mbappé. ¿Alguien recuerda un magnífico tiro libre suyo? ¿A 25 metros? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba ... Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahí?”

La afición francesa no está contenta por la actuación de su selección en esta fase de grupos. Francia ha firmado dos empates, ante Hungría y Portugal y una victoria ante Alemania en la primera jornada. En octavos de final se enfrentarán a Suiza y con ese partido buscarán volver a mostrar la superioridad que tuvieron en el anterior Mundial.