Karlos Arguiñano se moja al hablar de Fernando Simón: no puede ser más claro

El cocinero Karlos Arguiñano es archiconocido, además de por sus dotes culinarias, por no tener pelos en la lengua y hablar siempre bien claro. Este sábado fue entrevistado en LaSexta Noche y repasó la actualidad informativa de la mano del presentador Iñaki López. Trataron temas políticos y también sobre la pandemia.

En el primer día sin mascarillas en el exterior, era pregunta obligada y López quiso saber la opinión del cocinero. "Tengo muchísimas ganas de quitarme la mascarilla sobre todo para andar porque camino todos los días un par de horas y desde que hay que llevarla estoy muy incomodo. De hecho, he dejado de andar por la calle y voy al monte", confesaba.

"Me descubro ante todos esos"

Asimismo, haciendo un repaso de los meses de pandemia, Arguiñano aseguraba que "ha sido una cosa terrible" y ponía en valor la labor de todos los sanitarios. "Quisiera felicitar sobre todo a la gente de la sanidad, los que han estado en frente dando la cara durante el día y la noche durante estos 15 - 16 meses. Yo me descubro ante todos esos", reconocía.

Fue en ese momento cuando recordó el momento en que le "sacó la cara" al director del CCAES, Fernando Simón, en su programa 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano' y le dedicó una defensa de casi medio minuto que no tiene desperdicio.

"El doctor Simón se ha podido equivocar, pero lleva 15 meses. Al principio salían militares, salían ministros, y al final él solo, cómo no se va a equivocar si se equivoca todo dios. Con el cristo que hemos tenido se ha podido equivocar, pero me ha parecido un tipo que no se ha rendido nunca y que ha dado la cara siempre. Y yo a los que dan la cara siempre les aplaudo", finalizaba su alegato.