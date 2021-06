Yolanda Díaz, al PP: "Tienen poco que aportar al país si hablan de Pablo Iglesias y peluquerías"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha protagonizado este lunes un particular encontronazo con la senadora del PP, María Teresa Ruiz-Sillero, durante una su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado.

Durante el debate, que trataba sobre empleo y economía social, la senadora del PP preguntaba a la vicepresidenta tercera sobre las prestaciones del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, así como por la negativa del PSOE a la rebaja del IVA del 21 al 10% en las peluquerías.

"Desde el PP quisiéramos preguntarle por su valoración de que su jefe político, Pablo Iglesias, que quiso que usted fuera ministra y luego vicepresidenta, esté cobrando actualmente por estar en desempleo 5.316 euros durante 15 meses. Sabemos que es un derecho que tiene al cesar como vicepresidente pero nos gustarías saber cómo casa esto con la limitación de sueldos de su formación política?", preguntaba, entre otras cosas, la senadora 'popular'.

La respuesta de Yolanda Díaz: "Me parece que tiene poco que aportar al Gobierno y al país"

"Quiero decirle una cosa que me preocupa. Yo les respeto a ustedes mucho. Son el principal partido de la oposición en nuestro país, pero he venido aquí a hablar de mis competencias, que son el empleo, el trabajo y la economía social y usted ha ocupado parte del tiempo a hablar de Pablo Iglesias, de las peluquerías e incluso de la literatura clásica de la que gusto", comenzaba a decir la ministra y vicepresidenta tercera del país a la senadora del PP.



Sin embargo, no se quedaba ahí, y proseguía: "Sinceramente me parece que tiene poco que aportar al Gobierno de España y a nuestro país cuando ocupa su tiempo en estas cuestiones. Estaría encantada en departir con usted de música o literatura clásica, e incluso de Pablo Iglesias, pero no creo que tenga mucho que reprocharnos cuando esta es su intervención", zanjaba Yolanda Díaz.