Casado: "Tenemos a una ministra en el Gobierno por ser mujer de un vicepresidente"

El líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado la inauguración de la jornada 'Independencia judicial y regeneración institucional' celebrada en Córdoba para destacar los "atropellos" originados en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. "Ya está bien de este nepotismo en el Gobierno. Tenemos a una ministra en el Gobierno por ser mujer de un vicepresidente (refiriéndose a Pablo Iglesias, exvicepresidente del ejecutivo), tenemos a un miembro de la CNMC por ser marido de una vicepresidenta. Esto tiene que parar por no hablar de algunas personas que hacen lobby a costa del parentesco del Gobierno de España", ha señalado.

Para Casado, esto era más propio de "regímenes chavistas, bolivarianos o populistas" y no de una democracia consolidada en la Europa del siglo XXI como la española. Por su parte, Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, ha contestado en su cuenta oficial de Twitter al líder del Partido Popular ya que se ha referido a ella: "'La mujer de' la Ley Solo Sí es Sí y la Ley Trans-LGTBI. ¿Y tú?". La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también ha contestado al del PP señalando que "las mujeres en política estamos por derecho propio". "Y además, tenemos las parejas que queremos. Y no es incompatible una cosa con la otra. Lo demás es machismo. Un abrazo Irene Montero", ha añadido. "Lamento que a estas alturas se siga cuestionando así a las mujeres. Todo mi apoyo, Irene Montero. Para mí tu valía es indiscutible", ha escrito el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Unas declaraciones que coincide con la entrevista de Pedro Sánchez en el 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, donde ha pedido al Govern catalán no "invisibilizar" a una parte de Cataluña y ha rechazado a Junqueras para el diálogo. "El PP está haciendo la oposición más furibunda de Europa. Ha puesto en cuestión nuestra calidad democrática, no reconoce la legitimidad del Gobierno", ha explicado a Àngels Barceló en una intervención donde también ha hablado de la supuesta moción de censura que quieren hacer al Ejecutivo: "Es como que toca cada mes de septiembre una moción de censurade la ultraderecha. Demuestra una enorme frustración". Iñaki Gabilondo, en este mismo programa, ha dicho que sobre el partido de Casado que "su hipocresía me parece lamentable".

Culpa a Sánchez de bloquear

Casado ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "bloquear" la labor del Tribunal de Cuentas y pretender que sean los españoles los que paguen la "corrupción y la malversación" de los independentistas estos años para su proceso de "sedición". "El colmo es que el Gobierno diga que el Tribunal de Cuentas, cuando quiere hacer que se cumplan las resoluciones del Tribunal Supremo y evaluar cuánto dinero se ha malversado corruptamente por los independentistas para la agenda de ruptura con la legalidad, resulta que dice el ministro y secretario de Organización del PSOE que van a retirar las piedras del camino", ha enfatizado.

Tras esas declaraciones de José Luis Ábalos apuntando a las causas del 'procés' en el Tribunal de Cuentas como "piedras en el camino" que hay que "desempedrar", Casado ha criticado que desde el Gobierno se culpe al PP de bloquear la renovación de este órgano cuando quién lo hace es el PSOE, ya que, según ha dicho, ese tribunal "está cumpliendo con su labor". "O es que además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad, ¿también tenemos que pagar su corrupción y su malversación de fondos públicos?", se ha preguntado el presidente de los 'populares' en la inauguración en Córdoba de la jornada sobre 'Independencia judicial y regeneración institucional' que ha organizado el PP previa a su Convención Nacional de octubre.

"¿Esto es Venezuela, Nicaragua o Cuba?"

En este punto, ha subrayado que el independentismo se ha dedicado con "los impuestos de los españoles que viven en Cataluña" y los fondos del FLA a "malversar para la secesión", con "adoctrinamiento educativo", con una televisión pública que "insulta a España" y creando "estructuras de Estado como las embajadas" o financiando "el casoplón de Puigdemont en Waterloo".

"Y resulta que el Tribunal de Cuentas no puede empedrar el camino, no puede hacerles pagar por lo que han hecho ilegal sino que tenemos que pagarlo los españoles", ha declarado Casado, que ha censurado duramente las palabras de Ábalos. Es más, ha criticado que ahora el Gobierno incluso vaya más allá asegurando que ese tribunal debe de dejar de investigar esas causas. "Pero ¿Esto qué es? ¿Esto es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba?", se ha preguntado.