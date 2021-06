"Vuelven los canallitas": un joven arrasa en redes con su reacción tras saber que puede quitarse la mascarilla

Hace apenas unos días, concretamente el pasado 26 de junio, el Gobierno levantaba la obligatoriedad de utilizar la mascarilla al aire libre. Después de más de un año utilizándola para hacer frente a la COVID-19, y tras el avance en el ritmo de vacunación contra la enfermedad, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez decidía levantar poco a poco las restricciones con una medida muy esperada. A pesar de que la mayoría la siguen utilizando en ciudades, ya hay quienes se atreven a ir sin ella.

Sobre todo el primer día, cuando varias personas se reunieron en puntos icónicos de las distintas ciudades para despedirse de las mascarillas al aire libre. Durante estos últimos días hemos visto una infinidad de reacciones al final de las mascarillas. Entre todos ellos destaca el de un joven que se ha viralizado rápidamente a través de Twitter, donde acumula cerca de tres millones de reproducciones en apenas unos días.

"¿Puedo ir ya sin mascarilla?": el preludio de uno de los mejores momentos del fin de semana

En el vídeo en cuestión, captado por las cámaras de Atlas, podemos ver a un periodista preguntando a varias personas sobre el fin de las mascarillas al aire libre. Entre ellos a un joven que no sabía que podía quitarse la mascarilla siempre y cuando mantuviera las medidas de seguridad: ¿"Pero por la noche ya puedo ir sin mascarilla?". Una pregunta que derivaba posteriormente en una conversación que, para muchas personas, ya es historia de las redes sociales.

Se va la mascarilla, vuelven los canallitas pic.twitter.com/xpSlFMEFPm — Alvaro Berro (@alvarofberro) June 26, 2021

Después de preguntarle al joven sobre la decisión del Gobierno de levantar la obligatoriedad de llevar la mascarilla al aire libre, el periodista se dirigió hasta la posición de una chica para hacerle preguntas similares. Tras varias cuestiones de rigor, el periodista le preguntó a la joven si se había preguntado cómo serían las personas que acababa de conocer por la calle sin mascarilla. Después de que la joven le explicara que sí lo había hecho, el protagonista de esta historia se acercó hasta su posición para mostrarle su rostro y, ya de paso, para pedirle que se la quitara.

"Esto no sale no, ¿jefe? Estas calabazas no salen"

Tras esta conversación inicial, el protagonista le pidió a la chica que le agregara a Instagram. Sin embargo, esta prefirió no hacerlo, por lo que el joven llegó a la conclusión de que le había dado calabazas. Debido a la negativa de la chica, el chico le preguntó al periodista y a su equipo si sacarían esto en televisión: "Esto no sale no, ¿jefe? Estas calabazas no salen". Sin embargo, el periodista le explicaba que aparecerían en el canal de televisión Cuatro.

Cuando le dijeron que iba a salir en los informativos de Cuatro, el joven comenzó a lamentarse frente a las cámaras: "En Cuatro, no me jodas, que lo ven mi madre y mi abuela. Que me van a conocer". Sin embargo, las lamentaciones no le duraron mucho porque, a pesar de que le habían dado calabazas, no cesaba en su intento de seguir hablando con la chica: "Es un pivón, es un ángel de Victoria's Secret". No obstante, la joven se acabó marchando del lugar y el chico se quedó sin su Instagram.

Tras preguntar a la joven, el periodista se acercó hasta la posición de otras dos que paseaban sin mascarilla. Fue entonces cuando el joven volvió a acercarse hasta su posición para saber si, en esta ocasión, podría ligar con alguna de ellas o no. Mientras el periodista le recordaba que estaba aprovechando cada una de las entrevistas para ligar, el joven reconocía que no perdía el tiempo. De hecho, trató de ligar con ellas de la misma manera que hizo con la primera joven: "Sois ángeles de Victoria's Secret".