"Tu tranquilidad en manos de un pajillero mayor": Candela Peña denuncia un episodio de acoso sexual callejero

La actriz Candela Peña ha sufrido otro episodio de acoso sexual, pero esta vez no ha sido a través de sus redes sociales sino en plena calle de domingo a las 15:30 horas. Según ha relatado en su cuenta oficial de Instagram, salió a pasear a Casa de Campo cuando un hombre se dedicó a perseguirla y a masturbarse tras los arbustos.

Peña, que hace unos días se mostraba muy feliz de poder estrenar 'Maricón perdido' junto a Bob Pop, suele utilizar sus redes sociales para denunciar y concienciar sobre conductas de violencia machista o sobre el acoso indiscriminado que se sufre en redes bajo el anonimato de un perfil.

Acoso callejero a plena luz del día

Y es que la actriz ya tuvo que denunciar hace varias semanas que era víctima de amenazas en sus redes sociales hasta el punto de que llegaron a compartir imágenes suyas y de su hijo junto a mensajes que pedían su muerte. Pero lejos de amedrentarse y dejar de publicar este tipo de contenido de denuncia en sus perfiles, ha dado un paso más y ha contado un terrible suceso de acoso machista en la calle que sufrió este domingo.

Peña ha relatado a través de un texto que se encontraba en Casa de Campo a pleno sol, un domingo a las 15:30 horas del medio día, "en un principio nada que temer", pero por desgracia contaba: "Tras perseguirme un hombre robusto de 1.80 camiseta blanca riñonera pelo canoso barriga y pantalón corto oscuro y tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose".

Tuvo que ser acompañada por dos ciclistas

Lo bueno es que, como explica, era una hora en la que la calle suele estar concurrida, y dos ciclistas que pasaron por ahí la auxiliaron. "Y lo terrible es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria... si no es por los chicos en bici..." ha destacado la colaboradora de 'La Resistencia' que llamó al 112, el teléfono de emergencias, y le dijeron que no estaba siendo "concreta".

Peña ha contado a sus seguidores que vivió "una verdadera tortura" por la seguridad de su persona, y ha lamentado "que tu tranquilidad a pleno día esté en manos de un pajillero mayor... que igual en casa ha dicho, me doy una vuelta y subo a comer, inofensivo con su barriga, su riñonera y tranquilos 50 años... ningún niño..."

Las redes envían sus mensajes de apoyo a la actriz

Tras colgar la fotografía en la que se podía intuir que volvía de practicar ejercicio en la Casa de Campo de Madrid, la actriz ha recibido varios mensajes de apoyo, entre ellos ha compartido el de una seguidora que le decía: "Qué asco... ya no podemos ni salir a la calle de día, es una tortura tener que mirar para atrás cada vez que vamos solas por si acaso... espero que estés bien, queda tanto por hacer y cambiar... un abrazo enorme y todo mi apoyo".

Aunque Peña parece estar segura y no haber sufrido ninguna consecuencia grave por el altercado, ha zanjado con una pregunta retórica: ¿Esto cómo se llama? Malas personas".