Solo cuatro presos de ETA permanecen en cárceles lejanas al País Vasco

Prácticamente la mitad de los miembros de ETA que cumplen condena por pertenencia a organización terrorista han sido trasladados a cárceles del País Vasco y de Navarra o a prisiones cercanas a Euskadi como Burgos, Logroño, Soria o Zaragoza. Según datos de Instituciones Penitenciarias actualmente a día de hoy solo hay cuatro presos que cumplen condena por integración en ETA que permanecen en Andalucía. Entre estos internos se encuentran Aitor Cotano, Oskar Barreras Díaz, ambos en la prisión de Puerto III en la provincia de Cádiz e Iñaki Bilbao Goikoetxea que se encuentra en la cárcel de Sevilla II. Se da la circunstancia de que ninguno de estos internos ha mostrado ningún signo de querer desvincularse de la violencia.

Desde que llegó Pedro Sánchez al poder el ministerio del Interior que dirige el ministro Fernando Grande Marlaska, ha aprobado 238 de miembros de ETA. De este total 48 presos de la organización terrorista están cumpliendo condena en cárceles del País Vasco y otros 10 en Navarra. En Logroño hay 6, en Soria 7, en Burgos 9, en Zaragoza 18 y en Cantabria 24.

La mayoría de presos de ETA se han arrepentido

Los traslados a centros penitenciarios se han venido produciendo durante los últimos tres años. El traslado es una decisión administrativa que no conlleva la obligatoriedad de arrepentirse o de desvincularse con la violencia. Sin embargo según datos de Prisiones la mayor parte de los presos de ETA que han sido acercados ha mostrado su arrepentimiento con una carta o se ha mostrado favorable y dispuesto a rechazar la violencia y a cumplir con la legislación penitenciaria vigente. El arrepentimiento solo se exige para otorgar el tercer grado penitenciario que permite permisos y salidas de prisión.

El Ministerio del Interior anunció en el verano del año 2018 el fin de la política de dispersión que fue puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González. Una parte importante de estos movimientos se han producido tras el verano de 2020, cuando terminó el primer estado de alarma que impidió durante meses los movimientos de reclusos entre cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus dentro de las cárceles.

Críticas de asociaciones de víctimas

Los traslados han venido acompañados de polémica y críticas por parte de las principales asociaciones de víctimas que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de pasar a la historia como el presidente que ha acercado a los terroristas al País Vasco y Navarra. La AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo lleva años lamentando el fin de la política de dispersión que ha estado en vigor durante décadas para combatir el terrorismo.

Este domingo se celebró el acto institucional que se celebra todos los años en homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados y el Partido Popular decidió no acudir por considerar que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas" al convertir a EH Bildu en sus "socios preferentes" y al no haber dudado en cambiar "presos por apoyo". Es la primera vez que el Partido Popular no acude a este acto al que tampoco ha ido Vox.

Homenaje a las víctimas del terrorismo

La AVT no acudió tampoco al acto y organizó una manifestación a las puertas del Congreso de los Diputados. A gritos de "Marlaska dimisión" la AVT considera que "no es moral ni ético" ceder al acercamiento de presos y luego celebrar un homenaje a las víctimas: "O se está con las víctimas o se está con los verdugos" señalan desde esta asociación.

Otras asociaciones de víctimas como la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo si que han acudido al Congreso por ser un "acto institucional" y porque en su opinión "cualquier reivindicación de cualquier forma tiene que estar ausente de este acto porque está absolutamente fuera de lugar". Estas dos asociaciones creen que este tipo de quejas hay que plantearlas en otro momento a pesar de no estar de acuerdo con la política penitenciaria que está aplicando el ministerio del Interior".

Según datos de Instituciones Penitenciarias, el año en el que más traslados se realizaron a centros del País Vasco o del entorno como Soria, Logroño, Navarra, Cantabria, Burgos y Zaragoza fue durante el periodo del expresidente José María Aznar, durante los años 1989-1996, cuando se realizaron 574. Durante las dos legislaturas en las que Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno se trasladaron a 229 miembros de la organización terrorista.