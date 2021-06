Homenaje a las víctimas del terrorismo, sin presencia de PP ni Vox y con acto alternativo de AVT y Covite

El Congreso de los Diputados celebra el homenaje que cada 27 de junio rinde a las víctimas del terrorismo, un acto del que se han vuelto a descolgar tanto el PP como Vox y las principales organizaciones de este colectivo, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite. No obstante, sí que ha acudido la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y su presidente, Tomás Caballero, ha pronunciado un discurso junto a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Vox ha renegado del acto, al igual que el año pasado, en protesta no sólo por la presencia de Bildu en la ceremonia, sino también por el trato que el Gobierno da a la coalición abertzale y por la política de acercamiento de los presos de ETA a su lugares de origen. Por los mismo motivos AVT tampoco participa porque considera que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas" al convertir a Bildu en sus "socios preferentes" y al no haber dudado en cambiar "presos por apoyo". Pese a no asistir al homenaje, representantes de la asociación que dirige Maite Araluce se han concentrado frente al Congreso para rendir a las víctimas su propio tributo.

Motivo del acto

Este acto se viene celebrando desde que hace once años lo impulsara el entonces presidente, José Bono, que lo estableció coincidiendo con el Día de las Víctimas del Terrorismo acordado a iniciativa de las asociaciones. En esa fecha de 1960, una niña de 22 meses murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

Tras varios años ubicando este homenaje en distintas salas, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, la actual presidenta del Congreso, decidió en 2019 darle mayor visibilidad llevándolo de nuevo al hemiciclo con el fin de dotar al acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo de la máxima solemnidad.

Presencia de Bildu

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asistido al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en esta Cámara como "un paso más" en su "compromiso con la resolución del conflicto y construcción de un futuro en paz y convivencia" de la coalición soberanista, así como "a favor del reconocimiento y la reparación de todas y cada una de las víctimas".

Por otro lado, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha recordado que es la tercera vez que la coalición soberanista acude a este acto "pero es el primero en que va a participar la portavoz". Según ha indicado, "es un paso más" en el "compromiso con la resolución del conflicto y construcción de un futuro en paz y convivencia" de EH Bildu, así como "a favor del reconocimiento y la reparación de todas y cada una de las víctimas sin excepciones y sin exclusiones".

Ni Covite ni AVT

"Todas las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación, las del franquismo, de ETA, del terrorismo de estado del GAL y de las torturas, aunque veamos que no todas reciben ese reconocimiento por igual y todavía hay 5.000 personas torturadas que no han sido reconocidas por el estado. Nosotras seguimos dando pasos en ese compromiso que hemos adquirido y es en esa clave en la que hay que entender la presencia de nuestra portavoz en ese acto", ha manifestado.

Preguntada por la ausencia de PP y Vox y de asociaciones de víctimas por el acercamiento de presos, ha lamentado que "hay sectores del Estado que siguen instalados intentando reproducir debates que son del pasado y que embarran de alguna manera el futuro". Los argumentos para declinar la invitación del Congreso de AVT y Covite han sido precisamente la presencia de Bildu en el acto, la "normalización" de la formación heredera de la antigua Batasuna y la política penitenciaria del Gobierno. En concreto, Covite nunca se ha sumado a este evento alegando que "homenajear a las víctimas del terrorismo en una institución en la que tienen representación partidos políticos que justifican la existencia de ETA y que no condenan la violencia terrorista es un ejercicio de cinismo".

El PP también da plantón

El presidente del PP, Pablo Casado, ha achacado este domingo, con respecto a la conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "beneficie a presos etarras" y "pacte con los que no condenan 850 asesinatos". El PP ha renunciado este año a estar presente en el acto solemne de conmemoración.

En un tuit publicado antes de que a mediodía comience en el Congreso el homenaje institucional, al que el PP ha renunciado a acudir, Casado ha escrito que en esta fecha su partido exige "memoria, dignidad y justicia". "Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes", ha añadido Casado, en probable revferencia a EH Bildu, y ha concluido: "No todo vale para seguir en el poder. Basta ya".

En el Día de las Víctimas del Terrorismo exigimos memoria, dignidad y Justicia.



Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes.



No todo vale para seguir en el poder. Basta ya. pic.twitter.com/2I3YBDBv00 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 27, 2021

A pesar de la ausencia de Casado en las concentraciones convocadas en el exterior del Congreso por la AVT y otros colectivos, se han podido ver a los portavoces parlamentarios del PP, Cuca Gamarra y Javier Maroto.

Crítica de Ciudadanos

El vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado Sánchez, por "blanquear a los herederos del terrorismo". "Otegi, que justificaba la violencia, nunca ha pedido perdón. Esta persona, pidiendo los indultos para los presos por asesinatos de ETA, es socio del Gobierno de Sánchez, que se está dedicando a blanquear a los herederos del terrorismo", ha señalado Bal.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de la celebración del acto homenaje a las víctimas del terrorismo. En una semana en la que Sánchez ha concedido los indultos a los independentistas presos por el 'procés', Bal ha criticado que al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "no le ha faltado tiempo para pedir el indulto con respecto a los presos de ETA, para pedir una excarcelación masiva de aquellos que tanto dolor causaron".

"Nuestro corazón y nuestro afecto está fuera con las asociaciones de víctimas del terrorismo que no van a participar en este acto porque Sánchez blanquee a Bildu, por el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Los entendemos. Cuando termine este acto saldré a saludarles", ha afirmado Bal. Asimismo, ha insistido que siempre han pedido que "no se blanquee a aquellos que han justificado la violencia, aquellos que son herederos que tanto dolor causaron a la sociedad española". "Que no se rescriba la historia", ha sentenciado.