La Policía de Grecia halla un cuadro de Picasso robado hace más de nueve años

La Policía de Grecia ha recuperado este lunes el cuadro 'Cabeza de mujer' del pintor malagueño Pablo Picasso, que fue robado hace nueve años de la Galería Nacional de Atenas, según ha confirmado el Ministerio de Cultura. Junto con la obra de Picasso también se ha encontrado otra del artista holandés Piet Mondrian. Ambas estaban escondidas en un almacén a unos 50 kilómetros de Atenas, según ha informado la agencia DPA. Picasso regaló el cuadro a Grecia en reconocimiento a la resistencia a los nazis del país heleno durante la Segunda Guerra Mundial.

"Hoy es un día muy especial, lleno de alegría y emoción", ha declarado la ministra de Cultura griega, Lina Mendoni, en rueda de prensa, donde ha destacado que el cuadro cubista tiene una "importancia particular y valor sentimental" para el pueblo griego, ya que está personalmente dedicado a este por Picasso. Detrás de la pintura hay una inscripción manuscrita en francés que reza "Para el pueblo griego, un tributo de Picasso".

El Picasso y el Mondrian están en buenas condiciones. "Su recuperación es una gran éxito", se ha congratulado por su parte el ministro de Protección Ciudadana, Michalis Chrysochoidis. La Policía de Grecia ha arrestado a un hombre de 49 años en relación al robo, que estaba "bien organizado" e implicó la elusión del sistema de seguridad del museo y la retirada de las pinturas de sus marcos, en aparentemente siete minutos, según ha recogido el diario 'Kathimerini'.

También se robó un dibujo del pintor italiano del siglo XVI Guglielmo Caccia, pero este no ha sido encontrado. El hombre, que ha confesado el robo tras su arresto, según las autoridades, ha relatado que dañó el dibujo mientras lo retiraba del marco y lo tiró al váter. Este febrero, la Policía reanudó las investigaciones sobre el robo después de informar que se consideraba que la obra no había salido del país heleno al no encontrarse en el mercado negro.