Gonzalo Higuaín vuelve a casa, aunque de visita. Suficiente para que el nombre del exjugador del Real Madrid haya cobrado protagonismo este jueves en las redes sociales. Todo viene de la visita que el delantero ha hecho a River Plate, el club en el que creció en Argentina y desde el que fue traspasado al conjunto blanco.

El actual futbolista del Inter de Miami, de 33 años, visitó el entrenamiento del club argentino y departió durante toda la jornada con el cuerpo técnico del club, empezando por su técnico Marcelo Gallardo y continuando con hombres de tanto peso como Enzo Francescoli y el presidente Rodolfo D'Onofrio.

¡Hola, Pipa! 👋



En Orlando, @G_Higuain visitó el entrenamiento del plantel, se reencontró con ex compañeros y compartió charlas riverplatenses con @RodolfoDonofrio, Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo ⚪❤⚪



📎 https://t.co/7MNFMPtviK pic.twitter.com/j6KUSReW9X — River Plate (@RiverPlate) June 29, 2021

"Tenemos Higuaín para rato"

La afición del club argentino no tardó en fantasear con un regreso (más que complicado) del goleador al club franjirojo. "Pedile un autógrafo y cuando se distrae lo pones en un contrato. Pim, pam, pum... Tenemos Higuaín para rato", decía algún aficionado. "Vení, Pipa. Eran joda todas las puteadas", añadía otro tratando de convencer a Higuaín para que olvidara todas las críticas y regresara a Argentina. "Ya es jugador de River", comentaba un tercero al ver su foto con el presidente de River sosteniendo la camiseta del equipo.

La publicación en la que el club informaba de la visita del Pipa se llenó de comentarios elogiosos para el delantero. Casi todos iban en la misma línea: "No me ilusiones así, por favor te lo pido", "Mira qué bien que le queda la 9", "Vení un ratito, Pipa. Unos meses... Levantas la Libertadores y te vas por la puerta grande, como mereces"...

"No jugaron ni con tierra"

Algunos también aprovecharon el momento para cargar contra la prensa porque, a su juicio, nunca trató bien al goleador argentino. "Un jugador de élite que además de jugar en River fue titular en el Real Madrid plagado de estrellas mundiales, injustamente criticado por la pedorra prensa deportiva argentina, hablan de fútbol como si fuesen eruditos. No jugaron ni con tierra", se podía leer entre los comentarios. "El periodismo argentino, crítico a Higuaín a más no poder, pero enaltece a más no poder a jugadores como paredes, Que tiene dos días en la selección y no hizo un choto todavía", añadían.