Las redes recuerdan cómo Yolanda Ramos acusó a José Luis Moreno de deberle dinero en televisión.

El presentador de televisión y empresario José Luis Moreno ha sido detenido este martes en su domicilio de Madrid acusado de estafa y blanqueo de capitales, de hecho, podría ser el líder de la trama empresarial que se está investigando. Moreno llevaba años siendo acusado de mal pagador y de negocios fraudulentos, pero no ha sido hasta ahora que lo han confirmado las pruebas.

En cuanto se ha conocido la noticia el humor y el cachondeo han corrido como la pólvora por las redes sociales, y entre sus más sonadas polémicas ha habido una que ha gustado especialmente a los usuarios, el momento en el que la actriz Yolanda Ramos le saca los colores en televisión y le acusa de deberle dinero.

Yolanda Ramos le acusa de deberle 25.000 pesetas

Y desde entonces la actriz es trending topic en Twitter, por ese recorte de vídeo en el que los usuarios han recordado como acusó a José Luis Moreno de deberle nada más y nada menos que 25.000 pesetas, a pesar de que este intentara esquivarlo.

El periodista Julián Macías ha subido el recorte, aunque no ha sido el único usuario, pero el suyo recoge los dos momentos del programa 'Hable con ellas' en los que Moreno se dirige a Yolanda Ramos con dos actitudes bien distintas, y lo titula "una fotografía de nuestra España". Moreno había asistido al programa en 2014 para desmentir las acusaciones que había sobre él y de que era mal pagador.

"¿Firmaste contrato?"

📺 Esta conversación entre la gran actriz @_YolandaRamos_ con el estafador Jose Luis Moreno es una fotografía de nuestra España:



Yolanda: Usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas pesetas.



José Luis Moreno: Tu piensas vivir de esto? Entonces tienes que cambiar el chip. pic.twitter.com/z9xyrzQXCz — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 29, 2021

Allí Yolanda Ramos le pregunta por una deuda que tenía con ella desde hacía ya veinte años, por un programa de Noche de fiesta, en el que Moreno era productor, y en el que la actriz había bailado pero todavía estaba esperando a que le pagaran su parte correspondiente, a lo que él le pregunta con cierta risa irónica si había firmado contrato.

"No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted" le replica Ramos. Lo sorprendente es que entonces el que ha sido acusado de estafa le dice que él mismo se lo pagará, y todo el público aplaude.

Acaba abandonando el plató

Sin embargo, momentos después termina ofuscándose por las preguntas y dice que no ha ido "a un lugar amable" y es entonces cuando estalla y contesta de malos modos a la actriz, que termina por agachar la cabeza ante este señor que se levanta en mitad de programa y decide abandonar el plató. Pero no sin antes intentar darle una lección de moral a Ramos, a la que le dice que si se quiere dedicar a ese sector debe "cambiar el chip".

Sin duda todo un momento televisivo para recordar ahora que, finalmente, el productor de televisión será juzgado por todo aquello que algún día negaba.