Ya hay sustituto para Johnny Depp en 'Animales Fantásticos 3' en medio de la polémica

En la primera entrega de 'Animales Fantásticos (Los Crímenes de Grindelwald)' en 2016 ya se confirmaba la incorporación de Johnny Depp al universo de Harry Potter, quien interpretaba al personaje que da nombre a la película, Gellert Grindelwald.

Aquella noticia auguraba un futuro lleno de proyectos para el actor, sin embargo estas expectativas se han visto interrumpidas por la avalancha de polémicas que han ido enturbiando la carrera de Depp. Recientemente se ha anunciado la tercera parte de la saga, donde ya tiene sustituto.

La sustitución de Depp en ‘Animales Fantásticos 3’ viene también con una importante controversia, se trata nada más y nada menos que de Mads Mikkelsen, conocido por interpretar el papel de Hannibal Lecter en la serie de televisión ‘Hannibal’.

El propio actor que interpreta a Harry Potter, Daniel Radcliffe, cuestionó la participación de Depp en las precuelas tras ser acusado de maltrato por su exmujer Amber Heard. Finalmente, a finales de 2020, Warner Bros decidió prescindir de él.

Mikkelsen aceptó sustituirlo en 'Animales Fantásticos 3' y la rápida respuesta del actor no ha sentado demasiado bien a los fans de Johnny Depp. La gran oleada de comentarios negativos obligó al protagonista de 'Hannibal' a pronunciarse al respecto. "Me llamaron y, obviamente, tenían prisa. Me encantó el guión y dije que sí. Sabía que era polémico para mucha gente, pero eso es lo que pasa de vez en cuando", explicó Mikkelsen en 'The Times'.

"Iban a hacer la película y él no estaba involucrado. Yo no tengo ningún papel en esa pelea. No sé qué ha pasado ni si es justo que perdiese el trabajo, pero sí sé que el show continúa y que me habría encantado tener la oportunidad de hablar con él", explicó haciendo referencia a Depp para justificar su decisión. Mikkelsen asegura ser consiente de el gran papel que tiene que afrontar.

"Tiene que ser un puente entre lo que Johnny hizo y lo que yo quiero hacer. Al mismo tiempo, tengo que hacerlo mío, pero también tenemos que encontrar algunos enlaces para que no parezca que va por separado de lo que él logró hacer maravillosamente", indicó el actor de 'Hannibal'.

Lo que sí está claro es que Mads Mikkelsen se incorporará al reparto de 'Animales Fantásticos 3' aunque aún no se conocen muchos más detalles de esta saga, que aún no tiene una fecha fijada para su lanzamiento en España.