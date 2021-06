Shaquille O'Neal critica a Lebron: "No puedes quejarte cuando ganas 200 millones y entrenas dos horas al día"

Las lesiones en la NBA se siguen sucediendo noche tras noche y está última madrugada ha sido el turno de la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokoumpo. El griego se suma a una larga lista de jugadores en la que hay jugadores tan destacados como Kawhi Leonard. Y es que estas lesiones tienen un culpable, el calendario.

“Es una locura”

Son numerosas las estrellas las que se han quejado durante este último año de la exigencia del calendario y a la cabeza ha estado Lebron James: “Ellos no querían escucharme sobre el inicio de la temporada. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Solo quería proteger el bienestar de los jugadores”

El jugador de Los Ángeles Lakers criticaba a través de las redes sociales este asunto, siendo muy crítico con los organizadores. El alero también decía entender los acuerdos comerciales que rigen este calendario, pero defendía la salud de sus compañeros de profesión: “Estas lesiones no son solo “PARTE DEL JUEGO”

Las bajas de estrellas como Chris Paul, Kawhi Leonard, Giannis Antetokoumpo o Trae Young han puesto en jaque la recta final de esta temporada: “Esta es la mejor época del año para nuestra liga y nuestros aficionados, pero faltan muchos de nuestros jugadores favoritos. Es una locura”

La dura respuesta de Shaq

Sin embargo, fue un excompañero suyo el que crítico a Lebron James por estas declaraciones: “Cuando vives en un mundo donde 40 millones de personas han sido despedidas, si yo estoy ganando 200 millones al año, no me verás quejarme. Yo escucharía y volvería a escuchar y volvería a escuchar" aseguraba Shaquille O´Neal.

El comentarista para el programa Inside the NBA quitaba hierro al asunto: "No estoy criticando lo que nadie dijo, pero yo personalmente, no me quejo ni pongo excusas, porque la gente de la calle está trabajando duro y todo lo que tenemos que hacer es entrenar dos horas al día y luego jugar un partido durante dos horas por la noche y ganar mucho dinero... Así que mi proceso de pensamiento es un poco diferente"

Lo que está claro es que las últimas lesiones están privando a todos los fans y aficionados de disfrutar del mejor baloncesto del mundo. Las eliminatorias pese a las bajas de los principales jugadores están que arden y en los próximos días conoceremos a los dos equipos que lucharán por el anillo en la gran final.