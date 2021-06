La RFEF dice 'no' al Barça en su intento de que Pedri fuera desconvocado para los Juegos

La convocatoria dada ayer por Luis de la Fuente para los Juegos Olímpicos de Tokio estuvo marcada por la presencia de seis jugadores que se encuentran actualmente disputando la Eurocopa. El nombre más reseñable, el de Pedri, que está siendo clave con los de Luis Enrique y que pretende también serlo para de la Fuente en la capital nipona.

La decisión no sentó bien en la ciudad condal, ya que el miedo porque el centrocampista llegue fundido al comienzo de temporada es evidente. Desde el FC Barcelona se ha tratado de convencer a la Federación de la desconvocatoria del canario, pero según las últimas informaciones ha sido rechazado.

“No ha surtido efecto”

Como cuenta Jordi Martí, la Real Federación Española de Fútbol ha respondido con un no a la petición del FC Barcelona para que Pedri fuese desconvocado para los Juegos Olímpicos de Tokio: "Se produjo una llamada del club a un empleado cualificado de la RFEF que no ha surtido efecto según fuentes conocedoras de la conversación".

"Se produjo una llamada del club a un empleado cualificado de la RFEF que no ha surtido efecto según fuentes conocedoras de la conversación"



💭 "Se produjo una llamada del club a un empleado cualificado de la RFEF que no ha surtido efecto según fuentes conocedoras de la conversación"



🎙️ @JordiMartiras pic.twitter.com/xlOkkf0ptS — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 30, 2021

Luis de la Fuente pasó por los micrófonos de El Larguero con Manu Carreño para analizar un poquito más la convocatoria. En la entrevista, el técnico riojano respondió a la posible petición del conjunto blaugrana: “A esta hora, no tengo constancia de que el Barcelona vaya a pedirle a la RFEF que Pedri no acuda a los JJ. OO. No me consta”

🇪🇸⚽Luis de la Fuente, en @ellarguero



💥"Es cierto que Borja Mayoral quería estar con nosotros pero que la Roma no le ha dejado"



😮 "Excepto Dani Olmo, todos los que están en el extranjero han tenido incovenientes para venir: Marc Roca, Fornals..."https://t.co/z5rrFrL8Cr pic.twitter.com/aGWR1p8f4u — El Larguero (@ellarguero) June 29, 2021

Los datos de tiempo jugado de Pedri son escalofriantes, y si desde el Camp Nou ya estaban preocupados por el cansancio acumulado del jugador de 18 años antes de la Eurocopa, ahora que ha disputado 390 minutos más y que se prevé una larga participación en los Juegos Olímpicos, el FC Barcelona está intranquilo con la situación de su jugador.