¿Puedo utilizar un protector solar del año pasado o que haya caducado?.

Los protectores solares se convierten en nuestro gran aliado para proteger nuestra piel del sol cuando suben las temperaturas y llega el verano, pero muchas veces los botes no se acaban o incluso se quedan prácticamente enteros, por lo que muchas personas los guardan para poder gastarlo al año siguiente. Pero la gran pregunta es, ¿pueden realmente utilizarse o ya han caducado?

Para saber si el protector solar ha caducado o puede todavía utilizarse con sus propiedades intactas deberás fijarte en un elemento que aparece en su etiquetado y que indica cuanto puede conservarse el producto una vez abierto. Aunque el tiktoker y experto en dermofarmacia y cosmética Álvaro Platón ha opinado sobre esta práctica que a su juicio puede ser contraproducente para la piel.

Cómo comprobar si está caducado el protector solar

Se trata de un símbolo con forma de tarro abierto que aparece detrás de los productos cosméticos, en la parte donde aparecen sus propiedades, ya sea una crema hidratante o un protector solar. Dentro de ese símbolo aparecen los números 3M, 6M o 12M, que significa los meses que aguantan sus propiedades una vez abierto el producto.

En el caso de las cremas solares el experto en dermofarmacia y cosmética que arrasa en TikTok, asegura que suelen girar en torno a los 6 o 9 meses, pero él recomienda cambiarlo de año en año, ya que aunque algunas indiquen que sus propiedades pueden durar hasta un año una vez abiertas, "estarías un poco apurado o apurada", ya que "puede ser contraproducente que te las pongas porque la estabilidad de la fórmula ya se ha pasado".

Lo mejor es no utilizar un protector solar de un año para otro

Por lo que sí, lo más habitual es que tu protector solar haya caducado de un verano a otro, pero si compruebas en el etiquetado que puede aguantar 12 meses, y han pasado 10 y 11, podrías utilizarlo como forma excepcional (mejor esto a no ponerte crema). Pero recuerda que debes comprarte un protector nuevo para no dañar tu piel y mantenerla protegida, y si puedes evitarlo y pasar a un supermercado o a una farmacia a comprar uno nuevo, mejor.

Aun así, Platón indica que "el protector solar deberíamos utilizarlo todo el año, no solo en verano". Por lo que si la utilizas todos los días del año no debería echarse a perder ni deberías darle tiempo a que caducara. Y por su puesto, se entiende que un protector solar que haya caducado no debería utilizarse de ninguna manera, ya que no hará ningún efecto sobre la piel e incluso la caducidad de sus componentes podrían provocar urticarias o reacciones alérgicas.

Y no te olvides de que su conserva debe ser en un lugar fresco, seco y aislado de la luz, además de estar bien cerrado. Si tienes dudas sobre cual es el mejor protector solar te dejamos las mejores recomendaciones que ha hecho la OCU para este 2021. Y para saber cual es el más adecuado según tu piel no te pierdas este vídeo: