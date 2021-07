"Es simplemente un mierda": el alcalde de Valladolid carga duramente contra Toni Cantó tras su nuevo puesto

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no pudo incorporar a Toni Cantó en sus listas electorales del pasado 4 de mayo tras la resolución judicial por no haberse empadronado a tiempo. Apenas 15 días después de su investidura al frente de la Comunidad de Madrid, ya ha encontrado un lugar para el ex de Ciudadanos: ha inventado el puesto de Oficina del Español para poder incluirle en su gobierno.

Las críticas no se hicieron esperar. Toni Cantó fue trending topic durante muchas horas y tanto políticos, como personajes conocidos de distintos ámbios o personas desconocidas criticaban lo ocurrido en redes sociales y recordaban cuando el actor hablaba de eliminar "duplicidades, enchufados y chiringuitos".

Cuando ya parecía que la actualidad dejaba de mirar hacia la creación de este puesto para Cantó, este jueves por la mañana ha sorprendido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con un tuit especialmente duro: "Toni Cantó es simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato. Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar". Incluso cuando alguien contesta a ese tuit, el político socialista vuelve al ataque directo: "Un respeto para los payasos. Ya le gustaría a ese memo".

No es la primera vez que ambos políticos se enfrentan públicamente en redes sociales. En enero del año pasado, Toni Cantó criticó el nombramiento de la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente, como directora general de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Justicia: "Óscar Puente dice que es machismo el decir que una directora general de Justicia es su hermana. No Óscar, aquí el género da igual. Lo que ponemos de manifiesto es que es familia tuya y que es nepotismo puro y duro", dijo entonces.

Este miércoles, tras el anuncio de la nueva ocupación de Cantó, Sofía Puente recordaba esas palabras y también le mandaba un mensaje en Twitter: "Toni ha tuiteado sin piedad, fue el primero y de los pocos, que sin conocerme de NADA, se atrevió a opinar guiado por su necesidad constante de enmierdarlo todo. Recuerdo este tuit (desafortunado y errado como es costumbre en él). Pensar bien antes que pensar mal exige grandeza", dijo, y su hermano recogía el testigo de ese tuit este jueves para seguir con la confrontación.