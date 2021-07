Roberto Leal rompe a llorar después de que Pablo se lleve el 'Rosco' de 'Pasapalabra': "Me quedo solo"

Roberto Leal no ha podido contener la emoción del momento. Ha roto a llorar y se ha corrido hacia Pablo tras haber ganado el 'Rosco' de Pasapalabra. Ambos se han fundido en un sentido abrazo muy emotivo. "Me quedo solo", ha dicho el presentador andaluz.

El ex presentador de OT no ha sido el único que ha llorado en una noche tan especial. El programa ha llamado e directo por teléfono a Conchita, su abuela, quien tampoco ha podido evitar emocionarse. "Te lo has merecido. Vente para acá que estoy llorando. Escápate de Madrid". Por su parte, Pablo le ha dedicado las siguientes palabras: "Te quería dar las gracias porque si no hubiera sido por ti, no hubiera llegado ni a la silla azul". El joven ya dedicaba el 'posible' premio a Conchita horas antes de que comenzara el concurso.

Pase lo que pase esta noche, va por ti, abuela❤️#EspecialPablo — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 1, 2021

"Pablo es un referente"

"Para los que vivimos aquí, Pablo es un referente, es talento". Esto decía José Julián Mena alcalde de Arona, municipio al que pertenece Las Galletas (pueblo del joven concursante) en en el programa especial que Antena 3 ha preparado en la franja habitual del concurso. "Pasapalabra ha sido la experiencia de mi vida y dudo mucho que nada de lo que me ocurra en el futuro lo vaya a igualar de la misma manera", ha comentado Pablo en el programa especial que Antena 3 ha preparado en la franja habitual del concurso.

😱 Ha ganado 1.828.000 euros 😱



¡Es el MOMENTO de su vida! 💥 Así ha sido la emotiva reacción de @pablodiazviolin tras ganar el bote de #Pasapalabra298 👏



👉 https://t.co/YDzm05X2nF pic.twitter.com/tdOEqXNnrf — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 1, 2021

El concursante es ya el participante que ha estado en más programas de Pasapalabra. Además, ya acumulaba 200.000 antes de haber ganado el 'Rosco' por sus victorias consecutivas. Hasta en 12 ocaciones se había quedado Pablo a una sola palabra de llevarse el bote del concurso presentado por Roberto Leal. Su mayor rival ha sido Luis de Lama, con quien ha disputado más de 80 duelos que quedarán en el recuerdo de los espectadores.