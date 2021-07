Así es Ethan Alcaraz, el primer chico trans en presentarse a Mister España: profesor, actor y defensor LGTBI

Aunque todavía queden unos meses para que se celebre el concurso Mister Reinado Nacional de Belleza de España 2021, Ethan Alcaraz ya ha conseguido un importante premio, que es el de abanderar la visibilización y aceptación del colectivo trans dentro de un certamen de esta índole, ya que es el primer chico trans que se presenta al concurso de belleza en el país. Y también ha reivindicado el cambio que ha sufrido RNB, que ya no persigue los cánones de belleza conceptuales, "si hubieran ido por ese lado yo no habría participado, no me representa esa idea".

Profesor de inglés en un colegio de primaria en Madrid, su ciudad natal, aunque muy vinculado a la tierra a la que representa en el concurso, Ávila, por sus abuelos. Este joven de 28 años está totalmente entregado a la educación y a sus alumnos, donde reivindica la necesidad que existe de hablar y visibilizar al colectivo LGTBI, porque "eso es la educación, mostrarles todo y que ellos hagan lo que quieran con ese aprendizaje. No se trata de, cómo dicen algunos, meter con calzador la propaganda LGTBI, que me parece absurdo. Se tata de que los niños conozcan la sociedad tal y como es".

Pero no es su única pasión, ya que Ethan tiene una amplia faceta artística, que lo ha llevado a cantar desde su infancia o a modelar en varias ocasiones, además de comenzar sus primeros pasos dentro del mundo de la interpretación, el que considera su gran sueño, ser actor. Pero, ¿Cómo ha acabado entonces Ethan representando a Ávila a un certamen de belleza? Nos lo ha contado en una entrevista para el Twitch de la Cadena SER donde además nos ha dedicado una canción cantando en directo, para mostrar uno de los posibles talentos que tiene y por los que se va a presentar a la prueba de talento.

¿Quién es Ethan Alcaraz?

Soy un chico trans, tengo 28 años y empece mi transición hace unos seis años. Me presento por Ávila que es una provincia magnifica, mis abuelos tenían relación con ella pero yo directamente no, pero aun así estoy entregado al certamen y espero ganar, muy contento. Yo soy de Madrid, me gusta mucho, y al final a Ávila hace mucho que no voy, pero iré pronto par hacer un vídeo promocional. También soy actor y profesor de inglés en un colegio de primaria.

¿Por qué decidiste presentarte?

Es la primera vez que me presento a un certamen y era como, ¿esto que va a ser, será la belleza exterior del hombre, como va a ser esto? al final de lo que trata RNB es de quitarnos esa idea que teníamos anterior de lo que eran los certámenes de belleza y demostrar el talento que tenemos todos interno, y la luz que cada uno de nosotros podemos brindar, para que al final el candidato de España muestre lo que es realmente la sociedad española, que no tiene por qué ser un tío normativo, otros pueden mostrar también la diversidad de la sociedad española tal y como es.

Y lógicamente, también por lo que represento. No sé si es que no se ha dejado antes, había prohibiciones o que desde el colectivo trans había una creencia de que no podíamos estar ahí. Y si ya por fin soy yo el primero, que esa visibilidad se cumpla y se haga sentencia de tantos años sin estar representado allí.

¿Cómo fue tu selección?

Va por subdelegaciones. En mi caso Ángela Ponce (la primera persona trans en participar en el certamen de belleza) se lo comentó a la subdelegación de Málaga y ellos mismos vieron mi perfil y dijeron que les gustaba, "tienes un perfil muy internacional", me dijeron. Me sorprendió que Ángela no les había dicho que era un chico trans, solo les había pasado mi perfil, y cuando les comenté mis características como la altura, que creía que no iba a cumplir, les dije que era un chico trans y les encantó la idea. Se empezaron a ver como los que introdujeran al primer chico trans y muy orgullosos de haberlo hecho.

Además, mi candidatura no se vendió así hasta que hice una entrevista para La Sexta, y entonces mis compañeros me emperazon a hacer preguntas para ellos también conocer, no tanto desde la curiosidad, que a veces es un poco negativa porque preguntamos de más, sino desde una forma de educarse ellos mismos y eso me pareció muy gratificante y positivo.

Antes los certámenes de belleza hasta se televisaban, pero hace unos años empezaron a mirarse de manera negativa, ¿crees que ahora han resucitado?

Estamos intentando que se vuelva a emitir como se hacía antes. Porque se está dando otra visión de la sociedad y del certamen, no tanto como los cánones de hace unos años. Si hubieran ido por ese otro lado yo no habría participado, no me representa esa idea. Y ya era hora.

Es un certamen para representar a la sociedad, entonces, ¿por qué no la muestras tal y como es? Gracias a que los hacen así yo participo y muchos de mis compañeros igual. Además, hay 0 competitividad entre nosotros, pero se intenta mostrar la luz que tenemos cada uno dentro, más que la belleza exterior. Porque a una persona le puedes parecer súper guapo y a otra súper feo, no hay termino medio. Más que mostrar belleza es mostrar esa esencia de alguien que vive en España.

¿Qué esperas del concurso y cómo te ves en unos años?

Espero pasarlo súper bien esa semana, yo creo que vamos a tener una convivencia muy buena entre todos. Y a parte llevarme toda la disciplina que requiere un certamen, ir a por todas. experiencias con mis compañeros, aprende de ellos también, quiero llevar sobre todo eso, aprendizaje y experiencias.

Y me veo después del certamen cumpliendo metas. Tengo objetivos a largo plazo como tener muchas más experiencias en mi faceta artística, ser un actor de renombre y camaleónico me encantaría, con una capacidad de poder representar a cualquier personaje y ser libre frente a un escenario o una cámara. Estar cumpliendo mis sueños de aquí a unos años. ¿Que el certamen de belleza me ayuda a cumplirlos? pues ojalá. Voy a coger esta experiencia con todas, a ganar y a ver donde me lleva.

