Fernando Alonso: "De Schumacher no sé nada, la información llega a cuentagotas"

Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006, ha hablado en una entrevista concedida a EFE en el circuito de Red Bull Ring donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Austria.

El piloto asturiano explicó que no cree que vayan a cambiar muchas cosas de aquí a final de temporada; de sus experiencias en el WEC y en el Dakar; y de la escasa información de la que dispone acerca del heptacampeón mundial, Michael Schumacher, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en los Alpes franceses.

"Nada va a cambiar de aquí a final de temporada"

El piloto de Alpine ha conseguido puntuar en los dos últimos grandes premios, pero tiene claro que no va a haber grandes cambios al respecto. "Cada carrera será exactamente igual. Los coches están prácticamente congelados ya con miras al año que viene", señaló el piloto español.

"Después de todo el 2020 y lo que va de 2021 sin cambiar nada, la gente que piense que va a cambiar algo en la segunda mitad de 2021 es que no entiende de Fórmula 1".

Fernando Alonso en el Gran Premio de Styria de Fórmula 1 / Getty Images

Su futuro en la Fórmula 1

Fernando Alonso regresó esta temporada al 'Gran Circo' tras estar dos temporadas retirados y fue preguntado sobre si estará por mucho tiempo en esta segunda vuelta. "Todos los que pueda, seguramente; o los que me apetezca. Ahora mismo si tuviese que decir, me veo muchos años; porque me veo bien, lo estoy disfrutando; y con las nuevas reglas de 2022 va a haber ese gusanillo de ver cómo va", comentó.

"Y aunque vaya bien, regular o mal el año que viene, en el 2022; va a haber mucha esperanza también para 2023. Porque cuando hay un nuevo set de reglas, los primeros dos o tres años son unos años en los que todo se tiene que estabilizar. Entonces, puede haber grandes cambios aún; y seguramente haya un poco de apetito de seguir".

La diferencia de competir en distintas categorías

Cuando dejó la Fórmula 1, Alonso apostó por correr en otras competiciones como han sido Dakar, 24 horas de Le Mans y Daytona.

El asturiano eligió cuál fue su mejor momento en aquel entonces. "Lo más divertido fue Le Mans y las pruebas de resistencia con Toyota, porque la diversión va muy relacionada con el éxito y a las victorias; y por tanto fue un año muy productivo en carreras. Y siendo campeón del mundo otra vez en 2019 fue muy especial vivirlo. Las dos victorias en Le Mans también fueron carreras míticas".

Fernando Alonso como campeón de las 24 horas de Le Mans con Toyota / Getty Images

"Y fuera de la Resistencia diría que el Dakar, porque fue una experiencia bonita, también. No solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Fue un desafío, cruzar todo un país, el desierto, con un copiloto al lado... y vivir un poco la parte más humana del automovilismo, también".

Fernando Alonso en el Rally Dakar / Getty Images

Sobre el estado de salud de Schumacher

Toda una incógnita para muchas personas relacionadas con el gran circo. Michael Schumacher sufrió un grave accidente a finales del año 2013 y actualmente se desconoce el estado actual del que fue siete veces campeón de la Fórmula 1.

Alonso fue preguntado por su situación a lo que respondió: "No sé nada. Creo que todos sabemos lo mismo: las informaciones que nos llegan, a cuentagotas. Pero no tenemos ninguna información más, nosotros", concluyó el piloto español.