"El fin de semana se ha acabado para nosotros": la frustración de Fernando Alonso tras la maniobra de Vettel

Fernando Alonso ha sido uno de los protagonistas en esta jornada de clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Esta vez no ha sido por el puesto obtenido sino por un incidente que le ha costado el pase a la Q3 de clasificación.

El piloto de Alpine estaba rodando con muy buenos tiempos, pero Sebastian Vettel, piloto de Aston Martin, le ha destrozado su mejor marca. Fue en la curva nueve del circuito austriaco donde el piloto alemán iba muy lento y llegó a taponar a Alonso. Una vuelta que habría supuesto la mejor marca de Fernando Alonso sobre el trazado de Red Bull Ring.

Al finalizar las pruebas de clasificación. Fernando Alonso ha hablado para los micrófonos de DAZN donde ha respondido sobre su frustración por esta última vuelta. "Da igual lo que pase con él. Creo que hubiera hecho una quinta o sexta posición en la Q3, de salir quinto o decimocuarto es la diferencia de sumar muchos puntos o nada. Supongo que el fin de semana se ha acabado para nosotros ya".

"Aunque salga último. Nosotros hemos pasado de sumar diez puntos a sumar ninguno con este resultado. Era un fin de semana que íbamos bien, llega a ser en otro caso y te da igual", comentó Alonso al finalizar la prueba.

🗣️ @alo_oficial y su rabia tras el incidente con Vettel que ha arruinado su clasificación 🔥



Es tremendo ver su frustración. Le da igual la sanción que pongan. Ahora mismo lo ve todo negro, pero seguro que va a intentar dar el máximo para resarcirse mañana#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/h63QuPFHWy — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2021

Las disculpas de Sebastian Vettel

La otra cara de la moneda en este conflicto es Sebastian Vettel, piloto de la escudería Aston Martin, el alemán fue quién taponó al piloto español y se disculpó en el circuito y posteriormente en los micrófonos de DAZN.

"No creo que hubiera podido hacer mucho. Quedaba poco tiempo y acordé con el equipo bajar el ritmo. Lo siento por él, no creo que haya hecho mal, comprobé todo y me moví. Puede que le haya costado tiempo, pero no podía moverme más", señaló el piloto de Aston Martin.

El piloto alemán está bajo investigación por los comisarios de la FIA y puede acabar sancionado de cara a la carrera de mañana.

Un enfado de gran magnitud

En ese instante, Vettel se disculpó con Alonso y le dejó pasar, pero el enfado de Alonso era grande. "¡Pero qué cojones! Es increible, es increible...", decía el piloto de Alpine mediante su radio viendo que las posibilidades de entrar en la Q3 desaparecían.