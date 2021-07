Luis Enrique: "Si llegamos a la final será mérito de los jugadores, no mío"

La selección española de Luis Enrique afronta, nuevamente, en el estadio de Wembley uno de los partidos más trascendentales de la historia reciente del combinado nacional. Destacamos la capital londinense, ya que fue justamente allí donde la andadura del seleccionador asturiano echó a andar, sin experiencia en selecciones, con Robert Moreno de ayudante y con una plantilla muy distinta repecto con la que contó aquel día.

Hoy, el seleccionador nacional repasó con los medios de comunicación cuáles son las sensaciones de cara al partido de semifinales de esta Eurocopa, que en unas horas se disputa frente a Italia.

La baja de Pablo Sarabia

"Están todos en condiciones, sin Pablo Sarabia que no va a poder estar. El resto están bien físicamente, están deseando participar todos. Ante unas semifinales el cansancio se te va a los 30 minutos de terminar el partido anterior".

La semifinal frente a Italia

"Esto del fútbol es imposible de valorarlo, es una muy buena noticia para ellos. No somos una selección con experiencia y poder estar en semifinales es una oportunidad para cogerla. La gran oportunidad que tenemos una selección como la nuestra de poder estar en una final hace que el objetivo sea muy atractivo".

"La posesión es una de las cuestiones que veremos mañana, es la primera batalla por conquistar. Es una selección que se adapta a jugar sin balón, nuestro objetivo es claro y necesitamos el balón".

El motivo de que la Selección esté en Wembley

"No he visto hambre, he visto que los jugadores tienen ilusión y ganas de hacerlo bien, no sé si se le puede llamar hambre, pero es una buena actitud. Hemos intentado potenciar aptitudes y reducir defectos".

Su futuro como seleccionador

"Es innegable que cuando acepto volver es porque me convence el presidente, Luis Rubiales, y su director deportivo, Molina. Estoy a gusto y respaldado, es un verdadero placer representar a España como seleccionador. Tengo contrato para después del Mundial y me siento respaldado".

De Wembley a Wembley: el camino de Luis Enrique en La Roja

"¿Mejor entrenador ahora que cuando debuté? Juzgadme vosotros. Estoy muy tranquilo con mi trabajo y estoy muy bien rodeado, siempre es bueno rodearse de gente mejor que tú. Me interesa muy poco si soy mejor o peor entrenador que antes. La idea era que me gustaría traer jugadores que volasen y eso he hecho".

El responsable del éxito de esta Eurocopa

"Tengo que decir que no soy el responsable, soy un líder pero fuera del campo. Lo difícil es marcar goles, presionar bien... lo difícil es lo que hacen los jugadores. Si estamos en la final será mérito de los jugadores".

Las posibles bajas de la azzurra

"No hago las alineaciones en función de la que hagan los rivales, me importa cero si están Bonucci o Chiellini. Ojalá también pudiera estar Spinazzola".

El papel de Laporte

"Laporte es un central TOP, en ataque y en defensa, necesitamos que tengan claridad, salida de balón, encontrar al hombre libre, buen físico, rápido, fuerte, buen juego aéreo... Estamos encantados de que Aymeric haya decidido jugar con España".

Un estadio sin aficionados extranjeros

"Es una situación extraña, espero que mañana haya itlaianos y españoles más que ingleses. Lo aceptamos aunque nos gustaría que fuese distinto".

Italia, la que fue casa de Luis Enrique

"Será un placer reencontrarme con Daniele De Rossi, con el que he hablado hace dos o tres semanas. El fútbol que intentamos proponer en Roma es el que estamos intentnado hacer ahora. Es muy especial enfrentarme a Italia, y si nos ganan justamente, me alegraré por ellos".

El codazo de Tassotti

"No, no tengo rencor. He encontrado una persona honesta y buena cuando he hablado con él. Me ha quedado hasta mejor la nariz después de ese codazo".