El padre de Samuel pide evitar caer en "banderas y políticos" en las concentraciones por la muerte de su hijo

El mes en el que se celebran y reivindican los derechos del colectivo LGTBI no ha podido acabar de peor forma. Samuel, un joven de A Coruña ha sido brutalmente asesinado este fin de semana tras recibir una paliza en la madrugada del sábado por una agresión de la que todavía se investigan las causas, pero los testigos indican que se trata de una agresión homófoba.

El padre de Samuel, Maxsoud Luiz, se ha mostrado este lunes totalmente destrozado en Espejo Público, donde no ha podido contener las lágrimas al hablar de su hijo y ha pedido a todo el mundo que vaya a la concentración o que quiera homenajear a su hijo, que lo haga entregando un donativo a la Cruz Roja, que es lo que él habría deseado.

No quiere que se politice con el asesinato de su hijo

Por eso, ha pedido que en "las manifestaciones que vaya a haber… me gustaría pedir que quitemos las banderas, los políticos, que aquí haya humanización", ya que tanto su hijo como la familia no desean convertirlo en un símbolo político ni quieren hacer daño al resto de padres que, como ha destacado, no tienen culpa de lo que han hecho sus hijos.

Entiende que lo que está pasando por redes "no se puede parar", pero ha animado a todo aquel que quiera homenajear a Samuel lleve un alimento a la Cruz Roja, ya que es lo que a él le hubiera gustado, pues era un joven muy bondadoso y había trabajado con la organización en alguna ocasión. Además, Samuel trabajaba como auxiliar de enfermería en la residencia Padre Rubinos de A Coruña.

Samuel, un joven cariñoso y con buen corazón

"Él era un chaval que nunca dio problemas, no se metió en peleas, nunca llegó embriagado ni tomaba drogas. Mi hijo era un chico cariñoso, amoroso, amigo de sus amigos, amigo de sus padres", ha explicado su padre sin poder contener las lágrimas. Sí que ha destacado que en casa no se había hablado sobre la homosexualidad de Samuel porque era un chico muy reservado, y ha señalado una frase que le dijo cuando salió el tema: "Papá, lo que uno es o deja de ser es cosa de cada uno. Hay un tiempo para hablar las cosas y ahora no es el momento".

Aunque el caso está bajo secreto de sumario y se está buscando identificar a todos los agresores, Maxsoud ha contado que su hijo siempre huía de las peleas, y que si ha sido por una agresión homófoba o por otra causa lo desconocen. Según tiene entendido, su hijo salió de casa hablando por teléfono porque había quedado con tres amigas, y por lo que le han explicado estas, su hijo intentó evitar el conflicto entre un grupo de chavales que lo persiguieron a la salida del local para propinarle una paliza hasta acabar con su vida y llamándole "maricón" cuando estaba en el suelo.

Maxsoud es ahora un padre destrozado que pide que no se utilice a su hijo para hacer más odio, sino para acabar con él, y no provocar más daño a más familias.