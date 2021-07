Ya puedes usar la luz V-16 en vez de los triángulos ¿Es mejor comprarla ahora o esperar hasta diciembre?

Hace ya varios meses, concretamente en marzo de este mismo año, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciaba una batería de medidas para reducir el número de accidentes en carretera. Entre ellas, la decisión de sustituir los triángulos de emergencia por las luces V-16. Una señal lumínica, que se instala en la parte superior del vehículo cuando haya un fallo mecánico que nos impida avanzar o cualquier accidente, que pasará a ser la única opción válida para señalizar cualquier incidencia en carretera a partir de 2026.

En dicha rueda de prensa, el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Jorge Ordás, explicaba que la decisión de prescindir de los triángulos de seguridad de cara a 2026 había sido provocada por el elevado número de atropellos mortales que se producían cuando los conductores salían de sus vehículos a colocarlos o recogerlos tras haber sufrido cualquier percance en carretera. Algo que no sucederá con las luces de emergencia, pues no tendremos que recorrer más de 50 metros para poner los triángulos.

Por qué es importante comprarse unas luces de emergencia con geolocalización

Varios meses más tarde, las luces V-16 ya están aquí. A pesar de que su uso no será obligatorio hasta enero de 2026, ya puedes utilizarla en lugar de los triángulos de emergencia desde el pasado 1 de julio para notificar cualquier suceso sin salir del vehículo. Sin embargo, y si estás pensando en hacerte con una de estas luces para señalizar cualquier incidente en carretera, tal vez te prefieras esperar hasta diciembre para hacerte con una de ellas. Y es que, tal y como ha dado a conocer la DGT a través de su cuenta de Twitter, no será hasta entonces cuando podrás adquirir una de estas luces de emergencia homologadas equipadas con geolocalización.

Entre las ventajas de utilizar las luces de emergencia V-16 en lugar de los triángulos de emergencia destaca el hecho de que, una vez activadas las luces, podrás notificar cualquier incidente en la carretera sin tener que salir del coche. Todo ello gracias a la geolocalización instalada en el dispositivo, lo que nos permitirá enviar las coordenadas con la ubicación del vehículo averiado o accidentado al Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico en las Carreteras de España (LINCE). De esta manera, cada vez que se produzca cualquier tipo de accidente en la carretera, la DGT trasladará dicha información a los paneles de mensaje variable próximos al lugar de los hechos.

Las luces con geolocalización serán obligatorias a partir de 2026

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico explica en su cuenta de Twitter que estas luces con geolocalización, que serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026, no llegarán al mercado hasta diciembre de este mismo año. Por lo tanto, todas aquellas luces que puedas comprar en el mercado a día de hoy no te valdrán más allá de la fecha fijada por el Gobierno puesto que no contarán con dicha geolocalización.

De esta manera, comprarte una luz de emergencia entre este mes de julio y el próximo mes de diciembre supondrá tener que comprarte con una nueva con geolocalización en los próximos cuatro años. Por otro lado, las luces de emergencia te permitirán notificar cualquier incidente en tu vehículo sin tener que salir del coche. Una nueva opción que, sin duda alguna, salva vidas.